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Condenan al ‘Monstruo de Ciudad Bolívar’: abusó y asesinó a una mujer que engañó con falsa oferta de trabajo

Este hombre citaba a las víctimas para abusarlas, robarlas y extorsionarlas.

El 'Monstruo de Ciudad Bolívar'.
El 'Monstruo de Ciudad Bolívar'. Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 13 de 2026
08:43 p. m.
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Kardyn Daniel Montilla Baquero, conocido como ‘El Monstruo de Ciudad Bolívar’, fue condenado a 50 años de prisión por abusar sexualmente a varias mujeres en Bogotá. Una de ellas fue víctima de feminicidio.

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Este hombre se dedicaba a publicar ofertas falsas de trabajo en redes sociales para llamar la atención de las mujeres. El supuesto salario era de hasta cuatro millones de pesos.

Una de las víctimas fue asesinada

Después de entablar contacto, las citaba a sitios alejados, donde las abusaba y robaba. Además, les tomó fotografías con el fin de extorsionarlas: las amenazaba con publicarlas si no le daban dinero.

Se cree que hubo al menos siete víctimas, siendo el caso de Catalina Leyva el más aberrante. En noviembre de 2024, Montilla le mintió al ofrecerle una supuesta oportunidad laboral para trabajar como modelo de plataformas virtuales (webcam).

Cuando la joven de 24 años llegó al lugar en el que supuestamente le iban a hacer la entrevista, este hombre la sometió a vejámenes sexuales, la golpeó y asfixió. Fue tal el grado de violencia que terminó asesinándola.

Pasará 50 años tras las rejas

El 8 de noviembre de 2024, las autoridades encontraron el cadáver en una zona boscosa de Ciudad Bolívar. La fiscal del caso reveló que los chats eran por WhatsApp y los encuentros eran en la estación Perdomo de Transmilenio, desde donde las llevaba a los lugares desolados.

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Estando en la cárcel, se supo que intentó huir, por lo que lo trasladaron a la cárcel La Modelo. El hoy condenado tenía un plan que incluía la distancia de la celda a la calle, la cantidad de rejas, los turnos de los dragoneantes y un croquis del alcantarillado.

Después de aceptar la acusación por feminicidio agravado, acceso carnal violento, extorsión, acceso abusivo a sistema informático y falsedad personal; lo condenaron. Cuando cumpla, se ordenó que sea expulsado a su país de origen: Venezuela.

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