Cayó el 'Monstruo de Ciudad Bolívar': atraía mujeres con falsas ofertas de trabajo para abusarlas y asesinarlas

La Fiscalía identificó a Kardyn Daniel Montilla Baquero como el presunto responsable de uno de los crímenes más graves registrados en Ciudad Bolívar durante 2024.

El caso estalló el 8 de noviembre, cuando fue hallado el cuerpo de una mujer identificada como Catalina Leyva en un sector boscoso del sur de Bogotá.

Desde ese momento, el trabajo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió reconstruir cómo habría sido citada la víctima mediante una supuesta entrevista laboral como modelo ofrecida por plataformas virtuales.

A partir de esa pista inicial, las autoridades comenzaron a revisar hechos recientes que presentaban características similares, lo que llevó a detectar un posible patrón delictivo asociado a este sujeto.

Mujer fue hallada abusada y asfixiada en un potrero de Ciudad Bolívar, Bogotá

Según estableció la Fiscalía, la víctima habría acudido a la cita creyendo que se trataba de una oportunidad laboral. Sin embargo, al llegar al punto indicado fue sometida a vejámenes sexuales, agresiones físicas y posteriormente asfixiada.

Su cadáver fue encontrado en una zona aislada y cubierta de vegetación, lo que permitió recolectar elementos que condujeron a la identificación del presunto agresor.

Las labores de policía judicial adelantadas por el CTI revelaron que Montilla Baquero, de nacionalidad venezolana, habría utilizado el mismo mecanismo con múltiples mujeres: contactarlas por medios virtuales, ofrecerles trabajos inexistentes como modelo y citarlas en sitios apartados.

En varios de esos episodios, según el avance de la investigación, las jóvenes fueron violentadas sexualmente y despojadas de sus pertenencias.

Otras fueron fotografiadas durante los hechos y luego extorsionadas con la amenaza de divulgar las imágenes si no entregaban dinero o accedían a lo que él exigiera.

¿Quién es el 'Monstruo de Ciudad Bolívar'?

La Fiscalía confirmó que este patrón no corresponde a un caso aislado, pues recientemente, este hombre fue judicializado por otros 16 eventos delictivos que coinciden con la misma modalidad de engaño, contacto digital y agresión.

La coincidencia en el modo de operar permitió robustecer el expediente presentado ante la justicia.

Con base en los elementos recaudados, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal.

Pese a la gravedad de los hechos expuestos, el procesado no aceptó ninguno de los cargos.

No obstante, tras escuchar los argumentos del ente investigador y revisar el material aportado, el juez determinó que deberá permanecer bajo medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso y se siguen incorporando las evidencias relacionadas con los diferentes casos.