El ‘monstruo de Ciudad Bolívar’ tenía un plan para escapar de la cárcel: así lo descubrieron

A finales de noviembre de este año, las autoridades capturaron a Kardyn Daniel Montilla Banquero, el hombre que habría abusado y asesinado a una mujer hace más de un año.

RELACIONADO Familia de Keverlyn pide ayuda para cubrir gastos funerarios tras feminicidio en Soacha

El feminicidio se perpetró el 8 de noviembre de 2024 en Ciudad Bolívar. La víctima fue Sandra Catalina Leyva Acosta, joven de 24 años que fue engañada con una falsa oferta de trabajo.

Engaños con falsas ofertas laborales: así operaba el feminicida

Los engaños se centraron en una supuesta vacante para ser modelo de plataformas virtuales. A través de canales digitales, Montilla la engañó y acordó con ella una entrevista.

Cuando Leyva llegó al sitio, fue víctima de abuso sexual, golpes y asfixiada hasta ser asesinada. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa.

Este no habría sido el único feminicidio cometido por Montilla, originario de Venezuela. Las investigaciones revelaron que empleó esta misma modalidad en al menos 16 ocasiones.

Cuando no asesinaba a sus víctimas, las fotografiaba para extorsionarlas y les robaba sus objetos de valor. Por sus crímenes, lo llamaron ‘el monstruo de Ciudad Bolívar’.

“Después de ser captadas por redes sociales, eran vinculadas a un chat de WhatsApp en el que se identificaba una persona, quien las convocaba a un punto, ya fuera la estación de Transmilenio Perdomo, Terreros o en cualquier otro lugar; pero las terminaban conduciendo a estos puntos (zonas alejadas)”, detalló la fiscal durante la audiencia.

Feminicida estaba planeando su fuga

Luego de que no aceptara los cargos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal, fue enviado a la cárcel.

Hace pocas horas, el Instituto Penitenciario (Inpec) desarrolló un operativo con el que se evitó su huida. El director de la entidad, coronel Daniel Gutiérrez, entregó detalles. A Montilla lo trasladaron de La Modelo a una cárcel de máxima seguridad tras el hallazgo.

“Logramos tener información oportuna y preventiva de una posible fuga. Se encontró en el marco del operativo un plan. Ya lo tenía construido seguramente con varios días de anticipación. Sabía a cuántos metros se encontraba su celda hacia la calle, cuántas rejas tenía, los turnos de los funcionarios y graficado el alcantarillado”, declaró.