“Es imposible que no duela el alma”: Greeicy rompe el silencio sobre la situación legal de su padre

Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, ha sido señalado como el presunto determinador del secuestro y la tortura de varios empleados de una finca en Llano Grande, Antioquia.

Ante el escándalo mediático en el que se ha visto el hombre, quien también es cantante de música popular, Greeicy Yeliana rompió el silencio y se manifestó ante la compleja situación familiar que se encuentra atravesando.

Greeicy Rendón habla sobre su papá

En el marco del proceso judicial que enfrenta Rendón, las declaraciones de la artista fueron solicitadas por sus más fieles fanáticos, quienes se tomaron los comentarios de sus redes sociales al expresar sus mensajes de ánimo.

Por esto, en las horas más recientes, la vallecaucana rompió el silencio sobre el asunto y compartió un video junto a un sentido texto en el que manifestó su dolor a raíz de la situación que se encuentra atravesando su padre.

En el texto señaló la importancia de los valores que le fueron inculcados desde su hogar y que le han permitido construir el ser humano que es hoy en día.

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano… vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro”, explicó.

Pese a los mensajes de admiración y respeto por su legado familiar, la mujer también manifestó su sentimiento de dolor ante el acontecimiento que hoy se encuentra atravesando su padre. También expresó la importancia de mantener la esperanza a través del tiempo.

“Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas u más aún cuando sabes lo maravillosos que son como seres humanos… tiempo al tiempo, espacio a la verdad. Y aunque sufra el corazón…siempre con la frente en alto porque la conciencia nos enseñó que si está limpia, bien se descansa”, finalizó.

Greeicy comparte sentido video de su padre

Por supuesto, el texto fue acompañado de algunos fragmentos en los que se observa al padre de la cantante mientras comparte con su esposa, su familia, su nieto y otros clips de los videos musicales que ha protagonizado.

Así mismo, los mensajes no se hicieron esperar ya que Mike Bahía, prometido de la vallecaucana, expresó su admiración hacia la madre de su hijo. El cantante Guayna también demostró su apoyo al manifestar su amor hacia la artista.