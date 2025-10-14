¿Quién es Luis Alberto, padre de Greeicy Rendón, involucrado en presunto secuestro?

En los últimos días, la cantante Greeicy Rendón se ha visto envuelta en una nueva polémica, esta vez relacionada con su padre, Luis Alberto Rendón, conocido popularmente como “El Cachorro”.

Caso del padre de Greeicy Rendón

El hombre fue acusado por su presunta participación en un caso de secuestro y ruptura de medidas judiciales, tras un robo ocurrido en 2023 en una finca de propiedad de la artista, ubicada en Llanogrande, Antioquia.

De acuerdo con la investigación, el procesado habría señalado a varias personas de haberse apoderado de una caja fuerte que, supuestamente, contenía más de mil millones de pesos en efectivo y joyas. Los cinco hombres involucrados en la presunta retención fueron capturados por la Policía Nacional el mismo día de los hechos, y actualmente el proceso judicial en su contra continúa en etapa de juicio.

Por su parte, Luis Alberto Rendón fue capturado en Cali y, durante las audiencias concentradas, decidió no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. El caso sigue en desarrollo, mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer su posible participación en los hechos.

Por el momento, Greeicy Rendón no ha revelado detalles sobre la presunta investigación contra su padre.

RELACIONADO El mensaje de Greeicy y otras famosas a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo con Beéle

¿Quién es Luis Alberto, padre de Greeicy Rendón?

En 2021, su carrera musical tomó un nuevo impulso con el lanzamiento de “Ese disco”, una canción del género popular que marcó el inicio de su consolidación como artista. Desde muy joven, demostró una profunda pasión por la música, una vocación que creció con el tiempo y que fue alentada por dos grandes referentes del medio: Greeicy Rendón y Mike Bahía, quienes lo motivaron a seguir luchando por su sueño.

Durante 2022, continuó fortaleciendo su carrera con temas como “Las Canas” y “Me aterrorizas”, canciones que le permitieron conectar con un público más amplio y mostrar su versatilidad artística.

Más adelante, en 2024, presentó los sencillos “Te equivocaste” y “A mi madre”, este último cargado de emoción y sentimiento, convirtiéndose en una de sus producciones más personales y significativas.