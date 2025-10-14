CANAL RCN
Colombia

¿Quién es Luis Alberto, padre de Greeicy Rendón, involucrado en presunto secuestro?

La familia Rendón se encuentra involucrada sobre un posible secuestro. Hasta el momento, no se han pronunciado.

Familia Rendón
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
04:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, la cantante Greeicy Rendón se ha visto envuelta en una nueva polémica, esta vez relacionada con su padre, Luis Alberto Rendón, conocido popularmente como “El Cachorro”.

Detalles que eran desconocidos sobre captura del papá de Greeicy: millonario botín, secuestro y extorsión
RELACIONADO

Detalles que eran desconocidos sobre captura del papá de Greeicy: millonario botín, secuestro y extorsión

Caso del padre de Greeicy Rendón

El hombre fue acusado por su presunta participación en un caso de secuestro y ruptura de medidas judiciales, tras un robo ocurrido en 2023 en una finca de propiedad de la artista, ubicada en Llanogrande, Antioquia.

De acuerdo con la investigación, el procesado habría señalado a varias personas de haberse apoderado de una caja fuerte que, supuestamente, contenía más de mil millones de pesos en efectivo y joyas. Los cinco hombres involucrados en la presunta retención fueron capturados por la Policía Nacional el mismo día de los hechos, y actualmente el proceso judicial en su contra continúa en etapa de juicio.

Por su parte, Luis Alberto Rendón fue capturado en Cali y, durante las audiencias concentradas, decidió no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. El caso sigue en desarrollo, mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer su posible participación en los hechos.

Por el momento, Greeicy Rendón no ha revelado detalles sobre la presunta investigación contra su padre.

El mensaje de Greeicy y otras famosas a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo con Beéle
RELACIONADO

El mensaje de Greeicy y otras famosas a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo con Beéle

¿Quién es Luis Alberto, padre de Greeicy Rendón?

En 2021, su carrera musical tomó un nuevo impulso con el lanzamiento de “Ese disco”, una canción del género popular que marcó el inicio de su consolidación como artista. Desde muy joven, demostró una profunda pasión por la música, una vocación que creció con el tiempo y que fue alentada por dos grandes referentes del medio: Greeicy Rendón y Mike Bahía, quienes lo motivaron a seguir luchando por su sueño.

Durante 2022, continuó fortaleciendo su carrera con temas como “Las Canas” y “Me aterrorizas”, canciones que le permitieron conectar con un público más amplio y mostrar su versatilidad artística.

Más adelante, en 2024, presentó los sencillos “Te equivocaste” y “A mi madre”, este último cargado de emoción y sentimiento, convirtiéndose en una de sus producciones más personales y significativas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Condenan a sujeto que disparó contra agente del CTI e intentó hurtar 58 millones de pesos

Centro Democrático

Centro Democrático elegirá su candidato único el próximo 28 de noviembre

Ministerio de Justicia

"No se permitirá que se burlen de la justicia": Minjusticia respondió a solicitud de 'Larry Changa'

Otras Noticias

Viral

Hermana de Karol G desata polémica al aparecer en redes con canción de Anuel AA

La antioqueña rompió el silencio y aclaró la polémica situación en sus redes.

Venezuela

Video del momento exacto del nuevo ataque de EE. UU. contra lancha venezolana: cifra de muertos va en 27

Se trataría del quinto ataque por parte del ejército de EE. UU. desplegado en el Caribe que dejaría al menos seis muertos.Se trataría del quinto ataque por parte del ejército de EE. UU. desplegado en el Caribe que dejaría al menos seis muertos.

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Canadá, amistoso FIFA: siga en directo el partido aquí

Educación

Calendario escolar de 2026: Ministerio de Educación publicó fechas clave y requisitos

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social