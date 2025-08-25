CANAL RCN
Colombia

Condenan a excongresista que ofreció títulos de bachiller a cambio de votos: ¿Quién es?

Este hombre fue elegido representante a la Cámara por Vichada en 2018.

Justicia colombiana.
Justicia colombiana. (Imagen de referencia). Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
06:42 p. m.
La Corte Suprema condenó a un excongresista por hechos de corrupción ocurridos durante su campaña electoral.

El protagonista de esta historia es Gustavo Londoño García, quien fue representante a la Cámara por el Centro Democrático entre 2018 y 2022. Los hechos se remontan a 2018, año electoral.

Condenan a Gustavo Londoño por corrupción

Las investigaciones concluyeron en que Londoño hizo ofrecimientos de títulos de bachillerato y cursos de capacitación expedidos por Petroschool. Los documentos fueron entregados a los habitantes de poblaciones vulnerables en Vichada. A cambio, el hoy condenado pidió contar con su voto para las elecciones.

Londoño entonces entregó títulos que no contaban con respaldo legal. Para el alto tribunal, estas acciones fueron una estrategia que “transformó una necesidad social del acceso a la educación como forma de desarrollo en un instrumento de manipulación clientelista”.

En ese orden de ideas, lo hallaron culpable por el delito de corrupción de sufragante. Aunque, lo absolvieron por tráfico de votos. La entrega de títulos se llevó a cabo los días 6 y 8 de marzo de 2018.

La corte indicó que al menos tres mil diplomas fueron entregados. Para cuando ocurrieron los hechos, Petroschool, entidad que estaba bajo la propiedad de Fernando González Peralta, no tenía autorización por parte del Ministerio de Educación para expedir estos documentos.

Pena de más de cinco años

Londoño fue condenado a 66 meses y un día de prisión, lo que es igual a más de cinco años tras las rejas. En el mismo tiempo, lo inhabilitaron para el ejercicio de cargos públicos y le impusieron una multa de 501 salarios mínimos legales, basados en el valor de la época en la que se cometió el crimen. La justicia le autorizó la prisión domiciliaria.

“El voto ciudadano constituye un derecho y su ejercicio libre e informado es la base de la democracia, por lo que ofrecer dádivas o beneficios a cambio de sufragios constituye una grave afectación a la transparencia electoral y a la legitimidad de las instituciones”, enfatizó la Corte Suprema.

