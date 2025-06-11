Más de 30 exparamilitares fueron condenados por masacres ocurridas durante una década

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a exmiembros de grupos paramilitares responsables de más de 300 crímenes ocurridos durante una década, concretamente entre 1994 y 2004.

El tribunal condenó a 35 personas que hicieron parte de los bloques Calima y Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Los crímenes ocurrieron principalmente en Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Huila y Quindío.

Algunos de los exparamilitares condenados: ¿Quiénes son?

Un punto importante es que hubo empresarios y miembros de la fuerza pública que ayudaron a la expansión de los bloques. Esto, a cambio de beneficios económicos. La justicia entonces los condenó de 480 a 240 meses de cárcel.

Aunque, se les concedió la pena alternativa de ocho años. Sin embargo, tendrán que pagar multas que llegan hasta los 58 mil salarios mínimos mensuales vigentes.

Algunos de los condenados fueron alias HH (Hebert Veloza García), Fino (Juan Mauricio Aristizábal Ramírez), Robinson (Albeiro Antonio Úsuga Graciano), Dalson López Simanca, Janier Franco, Germán Enrique Pineda Cárdenas y Rover Enrique Oviedo Yanes.

Detalles de las masacres

Las investigaciones concluyeron que estos 35 hombres fueron las mentes detrás de varias masacres, tales como las ocurridas en San Pedro, Chorreras, San Lorenzo y Piedritas. La Fiscalía hizo énfasis en esta última, siendo una de las más sanguinarias.

Paramilitares del Bloque Calima acabaron con la tranquilidad de varias veredas en la zona rural de Tuluá. Desde el 22 y hasta el 25 de septiembre de 1999, asesinaron a 13 personas. Además, hubo desplazamiento forzado y las mujeres fueron víctimas de crueldad antes de ser asesinadas.

Otra de las masacres fue la del 3 de noviembre de 1995 en Acandí, Chocó. Seis personas fueron asesinadas y más de 30 familias fueron víctimas de secuestros, tortura y desplazamiento.