El cerebro del DAS que terminó al servicio de los paramilitares y detrás del secuestro de Piedad Córdoba

La reciente condena contra José Miguel Narváez Martínez por el secuestro de Piedad Córdoba revive la historia de un funcionario que, desde las más altas esferas de la inteligencia estatal, terminó vinculado con los crímenes del paramilitarismo.

El fallo del Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín confirmó su papel como determinador del secuestro ocurrido en 1999 y lo responsabilizó de haber sembrado la idea del crimen en la mente de Carlos Castaño Gil, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

¿Quién es José Miguel Narváez?

Nacido en Bogotá en 1959, José Miguel Narváez fue economista, docente y empresario antes de convertirse en subdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cargo que ocupó entre junio y octubre de 2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

En su paso por la administración pública y por la Escuela Superior de Guerra, cultivó una reputación de experto en inteligencia, contrainsurgencia y seguridad nacional.

Pero, según determinó la justicia, su conocimiento del Estado no se limitó al ámbito institucional.

Diversos exjefes paramilitares, entre ellos Diego Fernando Murillo, 'Don Berna', Iván Roberto Duque 'Ernesto Báez' y Fredy Rendón Herrera 'El Alemán', aseguraron que Narváez fue el asesor civil que orientaba la doctrina de las AUC, dictando conferencias en sus campamentos y entregando listas de personas que debían ser perseguidas o eliminadas.

José Miguel Narváez estuvo detrás del secuestro de Piedad Córdoba

El tribunal estableció que incitó directamente a Carlos Castaño a ordenar el secuestro de la senadora Córdoba, luego de entregarle grabaciones y transcripciones de conversaciones ilegales en las que la dirigente liberal hablaba con miembros del ELN.

Con esa información, el jefe paramilitar justificó el plagio como una medida de presión política y represalia.

A lo largo del juicio, Narváez negó haber tenido relación alguna con las autodefensas. Sostuvo que los testigos actuaron por interés y que su proceso fue producto de persecución judicial.

Sin embargo, la jueza consideró que las versiones de los excomandantes fueron consistentes y respaldadas por otros elementos de prueba.

José Miguel Narváez también estuvo detrás del asesinato de Jaime Garzón

No es la primera vez que su nombre aparece en decisiones judiciales. Él ya había sido condenado por el asesinato del periodista Jaime Garzón, ejecutado también por orden de Castaño en 1999.

En ambos casos, la justicia concluyó que sus ideas y enseñanzas influyeron en las decisiones de los jefes paramilitares.

Actualmente, el exfuncionario cumple su pena en el Centro de Reclusión Especial Manuel Murillo Toro, en Bogotá.