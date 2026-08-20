Juez condenó a más de 11 años a otro implicado en el atentado contra Miguel Uribe

La justicia colombiana impuso una condena de 11 años y 5 meses de prisión contra Cristian Camilo González, señalado como responsable de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas dentro de la investigación por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

La decisión se conoce semanas después del ataque ocurrido en junio del 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, hecho que generó conmoción nacional y desencadenó una investigación para establecer quiénes participaron en la planeación y ejecución del atentado.

El proceso judicial ha permitido avanzar en la identificación de diferentes personas que, de acuerdo con las investigaciones, habrían tenido algún nivel de participación en los hechos. La condena contra González representa una de las decisiones relevantes adoptadas por las autoridades en el marco del caso.

El papel que habría cumplido González

Según los elementos recopilados durante la investigación, Cristian Camilo González habría tenido una función relacionada con la logística del atentado. Su propósito habría sido desplazarse hasta el lugar de los hechos utilizando un medio de transporte motorizado.

La hipótesis de las autoridades señala que su presencia estaría relacionada con la posterior huida de quien habría sido contratado para ejecutar la acción contra el senador Miguel Uribe.

De esta manera, González habría cumplido una tarea previamente establecida para facilitar la salida del lugar una vez perpetrado el ataque. Los investigadores han buscado establecer cómo se estructuró la operación y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

Una investigación que continúa

El atentado contra Miguel Uribe ocurrió cuando el entonces senador se encontraba en actividades políticas en el occidente de Bogotá. El ataque provocó una fuerte reacción en el país y puso en marcha una investigación judicial para esclarecer tanto a los autores materiales como a quienes pudieron participar en la planeación.

La condena conocida ahora constituye un nuevo avance dentro del proceso. Las autoridades continúan recopilando elementos para determinar las responsabilidades individuales y establecer quiénes estuvieron detrás de la organización del atentado.

Mientras avanzan las investigaciones, las decisiones judiciales han permitido conocer nuevos detalles sobre la estructura que habría participado en el ataque y sobre las tareas que, presuntamente, fueron asignadas a los diferentes involucrados.