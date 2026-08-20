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¿Quién era el hombre que intentó degollar con cuchillo a un policía dentro de un CAI en Bogotá?

El agresor sería una persona en condición de habitabilidad de calle que frecuentaba los parques de la zona.

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
08:33 a. m.
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Un habitante de calle que atacó con arma blanca a un policía dentro del CAI del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá, murió tras ser neutralizado por el uniformado.

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El grave ataque con un cuchillo se registró sobre la 1:30 de la tarde de este miércoles 19 de agosto, cuando el agresor ingresó al Centro de Atención Inmediata (CAI) y le propinó varias heridas al uniformado.

La reacción del uniformado durante el ataque terminó en la muerte del agresor a escasos metros del CAI.

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¿Quién era el hombre que atacó con cuchillo a policía en un CAI?

Según la información entregada por líderes comunitarios de la zona, el agresor era una persona que "recurrentemente frecuentaba parques, sitios, espacio público y "consumía estupefacientes".

La comunidad del sector conocía al hombre por su presencia habitual en diferentes espacios del barrio Galán.

El hecho ocurrido ayer es demasiado grave. Estamos a 20 metros de un colegio. ¿Qué hubiera pasado si ese tipo agrede a un niño, a un adulto mayor?

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¿Qué pasó con el policía tras el ataque a cuchillo?

El subintendente atacado recibió múltiples heridas con arma blanca en su cabeza, cuello y varias partes del cuerpo, según se observa en las grabaciones de las cámaras de seguridad del CAI.

Las autoridades confirmaron que el policía está fuera de peligro y ya fue dado de alta del centro médico donde recibió atención.

Las circunstancias exactas de cómo se desarrolló el ataque están bajo investigación de las autoridades competentes.

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