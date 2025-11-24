CANAL RCN
Colombia

Condenan a mujer que intentó asesinar a un hombre que no le quiso dar una moneda

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
01:45 p. m.
Un juez de conocimiento condenó a 8 años y 3 meses de prisión a Yessica Katherine Barrera, tras aceptar su responsabilidad en el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, informó la Fiscalía General de la Nación.

Condenan a mujer que atacó a un hombre en Bucaramanga

La sentencia se produjo luego de que Barrera firmara un preacuerdo con el ente acusador, en el que reconoció que el pasado 17 de mayo atacó con un arma cortopunzante a un hombre de 30 años en una calle del barrio García Rovira, en Bucaramanga.

“Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 8 años y 3 meses de prisión a Yessica Katherine Barrera, quien admitió su responsabilidad en el delito de homicidio agravado, en grado de tentativa”, indicó la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, la agresión ocurrió después de que la víctima se negara a entregarle una moneda a la mujer.

El ataque puso en riesgo la vida del ciudadano, quien logró sobrevivir gracias a la rápida atención médica que recibió.

Mujer atacó a un sujeto que se negó a darle una moneda

Minutos después del hecho, uniformados de la Policía Nacional capturaron a la agresora en flagrancia.
Tras la validación del preacuerdo, el juez ordenó que Barrera cumpla la condena en un establecimiento carcelario, como medida para garantizar el cumplimiento de la sanción penal.

“La decisión judicial se adopta luego de que la ahora sentenciada suscribiera de manera libre, espontánea y asesorada por su abogado un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que admite que el 17 de mayo pasado habría agredido con un arma cortopunzante a un hombre de 30 años que transitaba por el barrio García Rovira de Bucaramanga”, se lee en el documento.

