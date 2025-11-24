Adolescente fue hallada en una vivienda de Cesar al borde de la muerte: tenía el cráneo fracturado y heridas en el cuerpo

En las últimas horas, en Cesar, una adolescente de 17 años fue hallada en estado crítico en una zona rural entre Aguachica y San Alberto.

La joven había salido desde un sector campesino hacia una finca, pero nunca llegó. Su desaparición activó la búsqueda familiar y policial, que concluyó 24 horas después con el devastador hallazgo.

La menor estaba gravemente herida, con signos de brutal agresión, dentro de una vivienda rural en los Chorros de San José.

Hallan a adolescente al borde de la muerte en una vivienda de Cesar

Campesinos de la zona fueron quienes hallaron a la adolescente en la vivienda, con múltiples lesiones visibles y sin posibilidad de pedir auxilio.

Tras alertar a las autoridades, la menor fue trasladada inicialmente al hospital de San Alberto y posteriormente remitida a la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica, donde los especialistas establecieron la gravedad extrema de su cuadro.

La gerente de la clínica, Cristina Elizabeth Portilla, describió el estado en que llegó la paciente:

Ella tiene una gran fractura en el cráneo, edema cerebral y en este momento tiene reflejos del tallo, o sea, está viva la paciente, pero en una situación bastante crítica. Las múltiples heridas y laceraciones que tiene y también ginecológica… En este momento su pronóstico es reservado, la tenemos en la UCI pediátrica y seguimos con todo el manejo del acompañamiento de los entes de control.

Las autoridades médicas activaron la ruta de violencia de género apenas ingresó:

Se activó toda la ruta de violencia de género, es una paciente que viene muy deteriorada neurológicamente. Fue necesario sedarla, intubarla; la evalúa neurocirugía, quien evalúa y determina que hay edema cerebral… En este momento estamos haciendo evaluación neurológica y esperando que el cerebro baje un poquito en ese tema de edema cerebral para seguir evaluando neurológicamente cómo se comporta.

¿Qué se sabe de la joven hallada con múltiples golpes en zona rural de Cesar?

La joven había salido de la zona rural de Aguachica rumbo a una finca en San Alberto, pero en el camino se perdió su rastro. Al no regresar ni comunicarse, sus familiares iniciaron la búsqueda inmediata, un proceso que duró un día completo hasta que finalmente un grupo de campesinos la encontró con severas lesiones que hoy la tienen al borde de la muerte.

RELACIONADO Hallan el cuerpo semidesnudo y con signos de tortura de una mujer en un establecimiento nocturno de Bolívar

Su madre, Noemi García, pidió que el caso sea investigado a fondo:

Yo exijo que investiguen las autoridades, que no se queden con este caso, que busquen lo más profundo, que Dios sea el que tome la mente que ustedes pueden aclarar y mirar bien qué fue lo que pasó con mi hija realmente. Y lo único que yo quiero es que no quede impune… porque hay más jóvenes. A las demás jóvenes les digo: miren las cosas, piensen. Era muy alegre… allá del pueblo donde es hablan muy bien de ella, no tienen quejas de ella, la acogieron con mucho cariño, nunca había pasado algo allá dicen ellos mismos.

Por el momento, la clínica tiene previsto realizarle procedimientos especializados durante la tarde. Una vez se completen las evaluaciones neurológicas y se determine si el edema cerebral disminuye, se decidirá si la menor debe ser trasladada a un centro de mayor complejidad.

Simultáneamente, las autoridades iniciaron la recolección de información sobre sus últimos desplazamientos, las personas con las que tuvo contacto y las circunstancias que rodearon el ataque que casi le arrebata la vida en una zona rural del Cesar.