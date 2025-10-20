Condenan a policías involucrados en las interceptaciones a la exniñera de Laura Sarabia

Durante la mañana de este lunes 20 de octubre se conoció la decisión que tomó un juez sobre dos uniformados de la Policía Nacional involucrados en las interceptaciones que se le realizaron a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

Condenan a policías implicados en interceptaciones a exniñeras de Laura Sarabia

El juez encargado decidió condenar a los uniformados por presuntamente falsificar documentos e informes con los que se autorizó interceptar ilegalmente a la entonces colaboradora de Sarabia.

Cabe mencionar que hace algunos meses, la Fiscalía presentó una acusación dentro del proceso por las interceptaciones ilegales a los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas domésticas de Laura Sarabia, quien era en ese momento jefa de gabinete presidencial.

Las escuchas se habrían realizado tras la denuncia de Sarabia en enero de 2023 por la pérdida de una suma considerable de dinero en su residencia.

En febrero de 2024, el ente acusador ya había imputado cargos por fraude procesal al subintendente de la Policía Fredy Gómez y al civil Rafael Santos, señalados de facilitar las chuzadas contra Meza. Posteriormente, en noviembre de 2023, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra seis uniformados implicados.

Según la investigación, las interceptaciones se lograron mediante un informe judicial manipulado, en el que falsamente se identificó a Meza como “La Madrina”, supuesta colaboradora del Clan del Golfo en el corregimiento de Tagachí, Chocó, para justificar el espionaje telefónico.

Se trata del patrullero John Freddy Morales y el capitán Juan Carlos Correa, quienes enfrentan cargos que incluyen falsificación ideológica en documento público y privado, así como interceptación ilegal de comunicaciones.

Es importante destacar que esta información aún está en desarrollo, ya que la audiencia continúa en curso. Se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre la sentencia y sus implicaciones para el caso general que involucra a la excanciller Laura Sarabia.

La condena de estos dos oficiales podría tener repercusiones más amplias en la investigación, potencialmente llevando a un escrutinio más profundo de la cadena de mando y los procesos de autorización para este tipo de operaciones de vigilancia.