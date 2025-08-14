Laura Sarabia y otros funcionarios serán denunciados por la fuga de Carlos Ramón González a Nicaragua

Noticias RCN conoció en exclusiva el documento que revela cómo habría sido la salida de Carlos Ramón González de Colombia, donde a través de una carta enviada por la Embajada de Colombia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua se solicitaba regular el estado migratorio del exfuncionario en ese país.

Esta solicitud habría sido tramitada mismo día de la imputación de cargos por su presunta participación en el entramado de la UNGRD, razón por la que el concejal Daniel Briceño anunció que denunciará formalmente a los funcionarios que estarían detrás de este trámite, entre ellos la excanciller Laura Sarabia y los funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua.

Carlos Ramón González, uno de los cabecillas del escándalo de corrupción más grande del gobierno de Gustavo Petro, obtuvo la residencia en Nicaragua con la ayuda de la Embajada de Colombia en Nicaragua y de la propia Cancillería del país el día 21 de mayo.

De acuerdo con Briceño, estas personas serán denunaciadas ante la Fiscalía por varios delitos que, al parecer, habrían permitido y respaldado la salida del país de Carlos Ramón González a Nicaragua.

Las autoridades emitieron una orden de captura en su contra el pasado tres de julio por la presunta comisión de tres delitos en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Delitos contra Laura Sarabia por la fuga de Carlos Ramón González

El concejal confirmó que radicará una denuncia formal ante la Fiscalía contra la canciller de entonces, Laura Sarabia, que "permitió que el señor Carlos Ramón González recibiera ayuda de parte del gobierno para evadir la justicia en Colombia".

Asimismo, Briceño explicó que los delitos por los que serán denunciados los funcionarios que, al parecer, habrían facilitado la fuga del exdirector del Dapre, requerido por la justicia colombiana, serían:

Fraude de resolución judicial y posible prevaricato al haber ayudado al señor Carlos Ramón González a obtener la residencia Nicaragua para evadir la justicia.

RELACIONADO Fiscalía dice que la Interpol es responsable de no materializar la circular roja contra Carlos Ramón González

Abogada de Laura Sarabia respondió a la denuncia de Daniel Briceño

Tras el anuncio del concejal, Lina Sandoval Echavarría, la abogada de Laura Sarabia, se pronunció y advirtió que también lo denunciará penalmente:

Concejal, bien pueda. inmediatamente procederé a presentar denuncia penal en su contra ante la Fiscalía por falsa denuncia.

Al mismo tiempo, negó la participación de su apoderada y aseguró que "la excanciller no fue informada, ni participó en dichas solicitudes, eso es competencia de los embajadores".