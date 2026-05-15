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Conductor de furgón en presunto estado de embriaguez atropelló varios motociclistas en Cali

Las autoridades activaron un seguimiento controlado sobre la autopista Suroriental luego de que el vehículo chocara contra varios carros durante su intento de fuga.

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
01:37 p. m.
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La Policía Metropolitana de Cali confirmó la captura del conductor de un vehículo tipo furgón quien en su intento de escapar de las autoridades, dejó a cinco personas heridas tras recorrer durante varios minutos sin control en las vías de la capital vallecaucana.

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Tras un operativo de seguimiento, lograron interceptar el automotor en la autopista Suroriental con carrera 44. Varios conductores de vehículos particulares también participaron en las labores para detenerlo, quienes intentaron agredir a esta persona.

¿Cuántas personas resultaron heridas?

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre intentó huir mientras chocaba contra varios vehículos en la vía. Producto de sus peligrosas maniobras, se habla de que al menos cinco personas resultaron heridas, quienes se movilizaban en motocicletas.

Las autoridades indicaron además que el sujeto fue trasladado a un centro asistencial para valoración médica, debido a que presuntamente se encontraba en estado de embriaguez. Este elemento hace parte de las verificaciones adelantadas dentro del proceso judicial y administrativo correspondiente.

¿Qué delitos deberá enfrentar el conductor del furgón?

La mayor Jessica Espejo, comandante de la Dirección de Tránsito de la Policía de Cali, informó que además de la atención médica, se adelanta el proceso de judicialización para dejar al conductor a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El hombre deberá responder inicialmente por el delito de lesiones personales culposas. Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre la identidad del conductor ni sobre el estado de salud de los afectados.

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