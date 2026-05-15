Egan Bernal sufrió en la primera montaña del Giro de Italia: así quedó la clasificación general

La séptima etapa del Giro de Italia dejó el primer gran golpe en la montaña y el gran perjudicado entre los favoritos fue Egan Bernal. El colombiano perdió tiempo importante en la llegada a Blockhaus y ahora ve más lejos la posibilidad de pelear por el top 10 de la clasificación general.

La jornada, disputada entre Formia y el temido ascenso de Blockhaus, tuvo 244 kilómetros y fue la primera llegada en alto de esta edición. Allí apareció el danés Jonas Vingegaard, quien confirmó por qué es uno de los grandes favoritos al título al atacar en los kilómetros finales y quedarse con la victoria en solitario.

¿Qué pasó con Egan Bernal en la etapa 7?

El corredor del Ineos Grenadiers sufrió en el ascenso definitivo y no pudo seguir el ritmo impuesto por Vingegaard y otros favoritos. Aunque logró mantenerse dentro del grupo perseguidor durante buena parte de la subida, terminó cediendo casi tres minutos en la meta.

La etapa dejó muchas diferencias en la clasificación general y mostró que la alta montaña será determinante en las próximas jornadas. Bernal, que había iniciado el día cerca del top 10, ahora quedó relegado a la casilla 15.

Por su parte, Vingegaard dio un golpe de autoridad y quedó segundo en la general, acercándose al liderato del portugués Afonso Eulálio.

Así quedó la etapa 7 del Giro de Italia

Jonas Vingegaard – 6h 09:15 Felix Gall – a 13 segundos Jai Hindley – a 1:02 Giulio Pellizzari – a 1:05 Ben O'Connor – a 1:05 Mathys Rondel – a 1:29 Giulio Ciccone – a 1:40 Derek Gee – a 1:42 Michael Storer – a 1:44 Thymen Arensman – a 1:44.

Clasificación general del Giro de Italia 2026