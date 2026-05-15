Ejército captura cuatro integrantes del GAO Residual y decomisa seis fusiles en combate en Tolima

El coronel Arnold Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, confirmó que en el municipio de Rovira, Tolima, se desarrolló una operación militar contra la comisión denominada Joaquín González, perteneciente al GAO Residual.

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“Desde el día de ayer en horas de la tarde, las tropas del Batallón de Infantería número 18 lograron sostener combate contra esta estructura”, señaló el oficial. Como resultado, se reportó la muerte de un integrante, la captura de cuatro más y la incautación de seis armas largas, municiones, proveedores y material de comunicación.

Operación militar en Rovira frena extorsiones y garantiza seguridad

El coronel Pérez explicó que “en el momento no se presentan combates”, pues la confrontación ocurrió hacia las 2 de la tarde del día anterior. La operación contó con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de la aviación del Ejército, lo que permitió insertar personal judicial para adelantar los procedimientos y extraer el material incautado.

Sobre las afectaciones de esta comisión, el comandante detalló que se dedicaban al cobro de extorsiones y a intimidar a campesinos y comerciantes mediante panfletos y amenazas. “Sometían a las personas a realizar pagos de cuotas extorsivas para financiar su estructura”, indicó.

Ejército garantiza seguridad en plena cosecha cafetera

El oficial descartó que exista confinamiento en la zona, aunque reconoció que la población ha sentido temor por las acciones de este grupo. “Queremos garantizarle a la comunidad que nuestro Ejército Nacional se encuentra presente en el área”, afirmó.

La desarticulación de la comisión se da en plena cosecha cafetera, lo que representa un alivio para los campesinos. “Podemos dar un parte de tranquilidad, las tropas se encuentran en el sector garantizando la seguridad”, aseguró Pérez, quien destacó el trabajo articulado con la Policía del Tolima y las autoridades locales.

Este jueves se realizó un Consejo de Seguridad en Rovira para definir nuevas estrategias que permitan frenar el accionar de estructuras criminales en la región.

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