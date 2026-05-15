CANAL RCN
Colombia Video

Ejército captura cuatro integrantes del GAO Residual y decomisa seis fusiles en combate en Tolima

La operación contó con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de la aviación del Ejército

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
01:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El coronel Arnold Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, confirmó que en el municipio de Rovira, Tolima, se desarrolló una operación militar contra la comisión denominada Joaquín González, perteneciente al GAO Residual.

Uniformados quedaron atrapados en una estación en Ataco tras ser agredidos por la población
RELACIONADO

Uniformados quedaron atrapados en una estación en Ataco tras ser agredidos por la población

“Desde el día de ayer en horas de la tarde, las tropas del Batallón de Infantería número 18 lograron sostener combate contra esta estructura”, señaló el oficial. Como resultado, se reportó la muerte de un integrante, la captura de cuatro más y la incautación de seis armas largas, municiones, proveedores y material de comunicación.

Operación militar en Rovira frena extorsiones y garantiza seguridad

El coronel Pérez explicó que “en el momento no se presentan combates”, pues la confrontación ocurrió hacia las 2 de la tarde del día anterior. La operación contó con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de la aviación del Ejército, lo que permitió insertar personal judicial para adelantar los procedimientos y extraer el material incautado.

Voraz incendio consumió 150 viviendas en Ibagué: autoridades atienden la emergencia
RELACIONADO

Voraz incendio consumió 150 viviendas en Ibagué: autoridades atienden la emergencia

Sobre las afectaciones de esta comisión, el comandante detalló que se dedicaban al cobro de extorsiones y a intimidar a campesinos y comerciantes mediante panfletos y amenazas. “Sometían a las personas a realizar pagos de cuotas extorsivas para financiar su estructura”, indicó.

Ejército garantiza seguridad en plena cosecha cafetera

El oficial descartó que exista confinamiento en la zona, aunque reconoció que la población ha sentido temor por las acciones de este grupo. “Queremos garantizarle a la comunidad que nuestro Ejército Nacional se encuentra presente en el área”, afirmó.

Tragedia en geriátrico: un adulto mayor de 84 años asesinó a su compañero de 79 en Cajamarca
RELACIONADO

Tragedia en geriátrico: un adulto mayor de 84 años asesinó a su compañero de 79 en Cajamarca

La desarticulación de la comisión se da en plena cosecha cafetera, lo que representa un alivio para los campesinos. “Podemos dar un parte de tranquilidad, las tropas se encuentran en el sector garantizando la seguridad”, aseguró Pérez, quien destacó el trabajo articulado con la Policía del Tolima y las autoridades locales.

Este jueves se realizó un Consejo de Seguridad en Rovira para definir nuevas estrategias que permitan frenar el accionar de estructuras criminales en la región.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Contenido Patrocinado

'La línea que no se cruza', estrategia de la Procuraduría para las elecciones 2026

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Bogotá tendrá jornada gratuita de bienestar para mascotas ‘Guau al parque’

Valle del Cauca

Claribel Moreno, madre buscadora asesinada en Jamundí, había denunciado amenazas

Otras Noticias

Animales

Murió el perro más viejo del mundo: ¿Cuántos años tenía? | + FOTOS

El canino llamado Lazare nació en diciembre de 1995. Su dueña reveló que se comportaba como un abuelito.

Egan Bernal

Egan Bernal sufrió en la primera montaña del Giro de Italia: así quedó la clasificación general

Egan Bernal perdió tiempo en la primera gran etapa de montaña del Giro de Italia 2026 y cayó posiciones en la clasificación general tras Blockhaus.

Ministerio de Transporte

Gobierno prepara nuevas normas para patinetas y bicicletas eléctricas en Colombia

Nicolás Maduro

Marco Rubio habló sobre el outfit viral usado por Nicolás Maduro el día de su captura

Viral

¿Quién es más inteligente: el hijo mayor o el menor? Estudios responden