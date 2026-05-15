Paciente encerrada por dos días reveló un chat con la dueña de la estética sobre Yulixa Toloza

Una mujer identificada como Cindy fue rescatada por las autoridades en el segundo piso de un centro estético ilegal en Bogotá, donde permaneció abandonada durante dos días tras someterse a un procedimiento de lipoláser.

El hallazgo ocurrió mientras los bomberos trataban de ubicar a Yulixa Toloza, la paciente de 52 años desaparecida en el mismo establecimiento conocido como Beauty Láser.

La paciente que hallaron encerrada en la clínica de garaje llegó procedente de Montería y pagó un poco más de $3.000.000 por una lipólisis láser realizada el martes 12 de mayo.

Paciente reveló detalles cómo era el protocolo para la ‘lipo’

De acuerdo con Cindy, al llegar al lugar y hacer el ingreso, fue atendida por un supuesto médico y un anestesiólogo cuyos nombres desconoce.

"Me empezó a marcar la piel donde me iba a sacar la grasa y después la anestesióloga me dijo":

Te voy a poner anestesia local y sedación.

Según su testimonio, el centro estético era básicamente un apartamento de tres habitaciones, una cocina y un comedor donde ella misma debía servirse los alimentos.

Tras el procedimiento fue dejada completamente sola en una habitación, sin personal médico ni ningún tipo de atención en caso de emergencia.

El chat que tuvo con la dueña de la estética cuando desapareció Yulixa Toloza

La mujer aseguró que escuchó ruidos el miércoles en la noche en la habitación contigua.

Yo escuchaba voces, pero yo como estaba así como en medio de dormida, no entendía muy bien. Yo me imagino que le estaban haciendo lo mismo que me hacían a mí.

Horas después, cuando familiares y amigos de Yulixa llegaron al lugar buscándola, Cindy contactó a la dueña del establecimiento a través de WhatsApp:

“Es que ellos dicen que la señora está ahí", le escribió Cindy.

“Sí, y quieren que les diga dónde está, porque dicen que ella no podía salir sola por sus pies", envió la paciente.

"Sí, pero ella se fue. Nosotros qué vamos a saber a dónde se fue", dijo la dueña.

"Yo la llamé, le escribí y ya lo único que ella me dijo fue eso, que no, que ella salió a las siete de la noche". Ese fue el último mensaje, "de ahí nunca me respondió más nada".

El personal de la estética huyó y se llevó el DVR de las cámaras

Tras la desaparición de Yulixa, los dueños del centro estético ilegal huyeron, dejando a Cindy encerrada con candado. Las autoridades la encontraron abandonada durante el operativo de búsqueda.

La mujer fue trasladada a un centro médico donde le realizaron exámenes que, según confirmó, salieron bien. "No me hacían los drenajes ni nada. Yo necesitaba que alguien me soltara los líquidos", explicó.

Actualmente, la mujer busca recursos económicos para costear el tratamiento posterior al procedimiento, mientras los responsables del establecimiento y Yulixa Toloza continúan desaparecidos.