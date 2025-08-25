Buses de transporte público dejaron de salir en Cúcuta por amenazas en su contra

Los cucuteños podrían quedarse sin los buses de transporte público, por las constantes amenazas de organizaciones criminales en contra del gremio: sus conductores, vehículos y empresas.

Durante el fin de semana, por ejemplo, una granada fue aventada a un paradero en el barrio Rudecindo Soto. Y, aunque, por suerte, no explotó, habitantes de la capital del departamento de Norte de Santander se vieron obligados a comunicarse con las autoridades para que realizaran la detonación controlada.

Pero eso no es todo. En los últimos meses se calcula que al menos tres acciones terroristas han estado dirigidas contra los conductores de buses de transporte público en la ciudad.

¿Qué dicen las autoridades cucuteñas?

En un consejo de seguridad las autoridades cucuteñas indicaron que bandas delincuenciales, como los AK-47, Los Mexicanos y la Familia P estarían detrás de las intimidaciones a conductores del servicio público.

Sin embargo, la semana pasada se logró la captura de 60 personas, presuntos integrantes de las organizaciones que, hoy, tienen aterrados a los conductores de bus.

Según el alcalde, Jorge Acevedo, se va a mantener abierto el consejo de seguridad para “brindarles seguridad a todos los transportadores de la ciudad de Cúcuta. Son más de 150 miembros de los AK-47 capturados y algunos neutralizados”.

Mientras, el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía metropolitana indicó que “inmediatamente se conoció sobre los hechos (ocurridos en Rudecindo Soto), nuestro Gaula de la Policía Nacional, con la Policía Judicial, atendió el caso y recolectamos elementos materiales probatorios. Esta es una advertencia a grupos criminales, como Los Mexicanos y los AK-47. En Cúcuta no vamos a permitir la extorsión”.

Conductores de bus no salieron a trabajar este lunes por miedo a las acciones terroristas:

Pese a las declaraciones del alcalde y el comandante de Policía, este lunes, varios conductores de bus se quedaron en casa, por miedo a ser blanco de acciones terroristas.

“Todos, siempre, queremos salvaguardar nuestra integridad. El día de hoy, yo sé que muchos no salieron a trabajar por lo mismo, porque son episodios psicológicos que nos afectan a todos”, precisó uno de los propietarios de buses que se suman a la consigna “hasta no ver, no creer”.