ELN entregó a dos soldados secuestrados hace cuatro meses en Cúcuta

Este miércoles 20 de agosto se confirmó la liberación de los soldados Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez, secuestrados en un barrio de Cúcuta, Norte de Santander, mientras realizaban labores de patrullaje.

En una comisión de las Naciones Unidas, los uniformados fueron liberados luego de que fueron retenidos por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

¿Cuándo fueron secuestrados los soldados en Cúcuta?

Los hechos ocurrieron en la tarde del 9 de abril en el barrio Colinas del Tunal, en la ciudad de Cúcuta. Los uniformados retenidos fueron identificados como Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez, ambos soldados profesionales.

Los militares se desplazaron hasta la zona con el objetivo de realizar labores de vigilancia y seguimiento, luego de recibir denuncias por parte de la comunidad que afirmaban estar siendo víctimas de extorsión.

El pronunciamiento del Ejército tras la liberación de los uniformados

“Luego, a través de un intento de asonada, nuestros militares fueron interceptados por sujetos con armamento en motocicletas, al parecer del GAO ELN, y fueron llevados en rumbo desconocido”, aseguró el Ejército en un comunicado.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al ELN para que libere a las 60 personas que mantiene en condición de secuestro en la región del Catatumbo y en el departamento de Arauca.

El pasado 7 de abril, el Ejército reportó también el secuestro del soldado profesional Julio César Vásquez, quien pertenece a la Tercera Brigada. El hecho tuvo lugar en una zona rural del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.