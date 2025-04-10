CANAL RCN
Colombia

"Confío en la justicia": Hermana de B-King compartió sentido mensaje tras su funeral

Stefanía Agudelo, hermana de B-King, compartió desgarrador mensaje tras la muerte del cantante.

B-King
Foto Instagram: stefania_agudeloo

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
05:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Stefania Agudelo, hermana de Bayron Sánchez, compartió un desgarrador mensaje tras el funeral del artista.

La sentida despedida de B-King: así lo homenajearon sus amigos y familiares
RELACIONADO

La sentida despedida de B-King: así lo homenajearon sus amigos y familiares

¿Cuál fue el mensaje de la hermana de B-King?

A través de su cuenta de Instagram, compartió un emotivo mensaje en el que expresó su dolor y dio cierre a uno de los momentos más difíciles de su vida.

Hoy cierro un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y unión. Mi hermano siempre vivirá en mi corazón en los recuerdos más lindos y en la huella imborrable que dejó en mi vida, compartió Stefanía.

Asimismo, expresó su agradecimiento a todas las personas que la han acompañado y brindado apoyo durante este difícil proceso.

Muy agradecida a todas las personas que nos acompañaron con sus oraciones, mensajes, flores y apoyo en los momentos más difíciles. Su cariño nos sostuvo en medio de la tormenta, comentó.

Además de ello, destaca que habrá justicia para su hermano y para todo el crimen que sucedió en México.

 

Atención: Marcela Reyes sugirió una línea de investigación que podría ser clave en el caso de B-King y Regio Clown
RELACIONADO

Atención: Marcela Reyes sugirió una línea de investigación que podría ser clave en el caso de B-King y Regio Clown

Así fue el funeral de B-King

Recordemos que el cantante fue hallado sin vida en México el pasado 22 de septiembre en México. Su funeral se realizó el jueves 2 de octubre en el Campo de Paz, en la ciudad de Medellín.

En un principio, la ceremonia estaba destinada únicamente a familiares y amigos cercanos; sin embargo, con el paso de las horas, se transformó en un emotivo encuentro donde sus seguidores también pudieron despedirlo con amor y respeto.

Durante la ceremonia se vivió un momento especialmente simbólico, pues se liberaron globos blancos y palomas, gesto que representó la ascensión de su alma y su llegada al descanso eterno. De igual manera, la celebración estuvo acompañada por mariachis.

Las flores blancas, los mensajes de despedida y las oraciones se convirtieron en un homenaje a su memoria, reflejando el cariño y el respeto que dejó en cada persona que tuvo la oportunidad de conocerlo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cancillería

Exclusivo | Canciller reveló negociaciones con Venezuela para liberar a colombianos detenidos

Temblor en Colombia

¡Alerta en Colombia! Un fuerte temblor se sintió este 4 de octubre de 2025

Animales

VIDEO | Revelaron actualización de salud del perro arrastrado por un hombre a caballo en Boyacá

Otras Noticias

Liga BetPlay

¡OFICIAL! Se confirmó el descenso de un equipo tradicional del Fútbol Profesional Colombiano

A falta de siete fechas, el equipo se quedó sin posibilidades matemáticas de salvar la categoría.

Turismo

Las estaciones de metro más sorprendentes del mundo

Lujo, historia y diseño: el fascinante mundo de la arquitectura de algunas estaciones de metro en el mundo.

Redes sociales

Luto: murió reconocido influencer de 23 años en plena transmisión en vivo

Finanzas personales

¿Cómo manejar las finanzas personales en pareja? Esto recomiendan los expertos

Enfermedades

¿Qué es la malrotación de los intestinos y cuáles son sus principales causas?