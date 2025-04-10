"Confío en la justicia": Hermana de B-King compartió sentido mensaje tras su funeral

Stefania Agudelo, hermana de Bayron Sánchez, compartió un desgarrador mensaje tras el funeral del artista.

¿Cuál fue el mensaje de la hermana de B-King?

A través de su cuenta de Instagram, compartió un emotivo mensaje en el que expresó su dolor y dio cierre a uno de los momentos más difíciles de su vida.

Hoy cierro un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y unión. Mi hermano siempre vivirá en mi corazón en los recuerdos más lindos y en la huella imborrable que dejó en mi vida, compartió Stefanía.

Asimismo, expresó su agradecimiento a todas las personas que la han acompañado y brindado apoyo durante este difícil proceso.

Muy agradecida a todas las personas que nos acompañaron con sus oraciones, mensajes, flores y apoyo en los momentos más difíciles. Su cariño nos sostuvo en medio de la tormenta, comentó.

Además de ello, destaca que habrá justicia para su hermano y para todo el crimen que sucedió en México.

Así fue el funeral de B-King

Recordemos que el cantante fue hallado sin vida en México el pasado 22 de septiembre en México. Su funeral se realizó el jueves 2 de octubre en el Campo de Paz, en la ciudad de Medellín.

En un principio, la ceremonia estaba destinada únicamente a familiares y amigos cercanos; sin embargo, con el paso de las horas, se transformó en un emotivo encuentro donde sus seguidores también pudieron despedirlo con amor y respeto.

Durante la ceremonia se vivió un momento especialmente simbólico, pues se liberaron globos blancos y palomas, gesto que representó la ascensión de su alma y su llegada al descanso eterno. De igual manera, la celebración estuvo acompañada por mariachis.

Las flores blancas, los mensajes de despedida y las oraciones se convirtieron en un homenaje a su memoria, reflejando el cariño y el respeto que dejó en cada persona que tuvo la oportunidad de conocerlo.