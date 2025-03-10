La sentida despedida de B-King: así lo homenajearon sus amigos y familiares

Con una emotiva mezcla de tristeza, música y un clamor de justicia, Medellín despidió al artista urbano B-King.

El sepelio de Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, se convirtió en una manifestación de afecto, donde el blanco fue el color predominante, simbolizando la paz frente a la violencia que truncó su vida a sus 31 años.

La familia y cientos de seguidores se reunieron en el cementerio Campos de Paz, en un evento marcado por un impresionante despliegue de seguridad, que incluyó la presencia de la Policía y personal de la UNP, reflejando la complejidad del trágico suceso.

Familiares y amigos despidieron a B-King

El cuerpo del músico, oriundo de Norte de Santander pero radicado en la capital antioqueña desde su infancia, llegó tras una ceremonia religiosa.

Siguiendo el deseo de la familia, los asistentes vistieron de blanco, convirtiendo la despedida en un acto visualmente poderoso. El ambiente, cargado de dolor, también resonó con la promesa de mantener vivo su legado.

El homenaje póstumo se extendió por casi tres horas, durante las cuales los cantos se mezclaron con las lágrimas. Un momento cumbre fue la liberación de cientos de globos blancos y palomas, un gesto de adiós que sobrevoló el cementerio en medio de un fuerte aplauso.

Previamente, el sacerdote que ofició la misa invitó a la congregación a atesorar un recuerdo alegre del artista, enfatizando: “Que sea ese el recuerdo vivo que nos vamos a llevar de él”.

Con mariachis fue despedido B-King

La música, tan central en su vida, también fue protagonista en su muerte. Mientras el féretro descendía, un grupo de mariachis, en un profundo vínculo que B-King sentía por México, interpretó temas emblemáticos como Amor eterno y El rey.

De hecho, su conexión con el país azteca, donde fue asesinado el pasado 17 de septiembre junto a su compañero DJ Regio Clown, era tan fuerte que uno de sus tatuajes era la imagen de la Virgen de Guadalupe.

La voz de la familia resonó con fuerza. Stefanía Agudelo, hermana del artista, agradeció el masivo apoyo y transformó su dolor en una demanda pública:

“Lo despidieron con mariachis y con globos blancos porque él siempre será alegría. Pero también pedimos a las autoridades de México y Colombia que se haga justicia”, declaró.

Entre los jóvenes seguidores y amigos que asistieron, también se destacó la presencia de la modelo Sofía Avendaño, quien fue una de las primeras en usar plataformas digitales para alertar sobre la desaparición del artista en la zona de Polanco, Ciudad de México, días después de su última presentación.

Con pancartas y mensajes de cariño, la multitud se unió al ruego de la familia: que la muerte de B-King no quede en la impunidad.