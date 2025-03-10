CANAL RCN
Tendencias

La sentida despedida de B-King: así lo homenajearon sus amigos y familiares

Familiares y amigos le dieron el último adiós al músico B-King: pidieron justicia.

B-King despedida
Foto: B-King y captura de pantalla.

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
02:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con una emotiva mezcla de tristeza, música y un clamor de justicia, Medellín despidió al artista urbano B-King.

El sepelio de Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, se convirtió en una manifestación de afecto, donde el blanco fue el color predominante, simbolizando la paz frente a la violencia que truncó su vida a sus 31 años.

Atención: Marcela Reyes sugirió una línea de investigación que podría ser clave en el caso de B-King y Regio Clown
RELACIONADO

Atención: Marcela Reyes sugirió una línea de investigación que podría ser clave en el caso de B-King y Regio Clown

La familia y cientos de seguidores se reunieron en el cementerio Campos de Paz, en un evento marcado por un impresionante despliegue de seguridad, que incluyó la presencia de la Policía y personal de la UNP, reflejando la complejidad del trágico suceso.

Familiares y amigos despidieron a B-King

El cuerpo del músico, oriundo de Norte de Santander pero radicado en la capital antioqueña desde su infancia, llegó tras una ceremonia religiosa.

Siguiendo el deseo de la familia, los asistentes vistieron de blanco, convirtiendo la despedida en un acto visualmente poderoso. El ambiente, cargado de dolor, también resonó con la promesa de mantener vivo su legado.

El homenaje póstumo se extendió por casi tres horas, durante las cuales los cantos se mezclaron con las lágrimas. Un momento cumbre fue la liberación de cientos de globos blancos y palomas, un gesto de adiós que sobrevoló el cementerio en medio de un fuerte aplauso.

¿Qué pudo haber pasado? Esta es la hipótesis que 'sacó a la luz' la mamá de B-King tras el crimen en México
RELACIONADO

¿Qué pudo haber pasado? Esta es la hipótesis que 'sacó a la luz' la mamá de B-King tras el crimen en México

Previamente, el sacerdote que ofició la misa invitó a la congregación a atesorar un recuerdo alegre del artista, enfatizando: “Que sea ese el recuerdo vivo que nos vamos a llevar de él”.

Con mariachis fue despedido B-King

La música, tan central en su vida, también fue protagonista en su muerte. Mientras el féretro descendía, un grupo de mariachis, en un profundo vínculo que B-King sentía por México, interpretó temas emblemáticos como Amor eterno y El rey.

De hecho, su conexión con el país azteca, donde fue asesinado el pasado 17 de septiembre junto a su compañero DJ Regio Clown, era tan fuerte que uno de sus tatuajes era la imagen de la Virgen de Guadalupe.

La voz de la familia resonó con fuerza. Stefanía Agudelo, hermana del artista, agradeció el masivo apoyo y transformó su dolor en una demanda pública:

“Lo despidieron con mariachis y con globos blancos porque él siempre será alegría. Pero también pedimos a las autoridades de México y Colombia que se haga justicia”, declaró.

Devastadora foto de la mascota de B-King en sus honras fúnebres: lo acompañó hasta el último segundo
RELACIONADO

Devastadora foto de la mascota de B-King en sus honras fúnebres: lo acompañó hasta el último segundo

Entre los jóvenes seguidores y amigos que asistieron, también se destacó la presencia de la modelo Sofía Avendaño, quien fue una de las primeras en usar plataformas digitales para alertar sobre la desaparición del artista en la zona de Polanco, Ciudad de México, días después de su última presentación.

Con pancartas y mensajes de cariño, la multitud se unió al ruego de la familia: que la muerte de B-King no quede en la impunidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Westcol sorprendió a Karina García con romántico regalo y aclaró rumores sobre posible romance

Redes sociales

Primera reacción de Laura de León tras posible ruptura con Salomón Bustamente

Artistas

¡Bombazo! Así fue como un reconocido presentador habría confirmado el fin de su matrimonio

Otras Noticias

Estados Unidos

Trump dio un ultimátum a Hamás para aceptar su plan de paz: tienen hasta el domingo en la noche

Desde el inicio de la guerra se ha registrado la muerte de 66.225 palestinos en la franja de Gaza.

Palestina

¿Qué pasará con las colombianas que fueron detenidas en la flotilla hacia Gaza?

Las dos connacionales que viajaban en la misión humanitaria hacia la Franja de Gaza son Luna Barreto y Manuela Bedoya.

Mercado de Fichajes

Se fue libre de América de Cali y confesó que quiere jugar en otro club de la Liga BetPlay

Latinoamérica

Este es el país que lidera el mercado de la publicidad en Latinoamérica: este es el listado en este ranking

Enfermedades

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética