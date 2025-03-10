CANAL RCN
Colombia

Atención: Marcela Reyes sugirió una línea de investigación que podría ser clave en el caso de B-King y Regio Clown

Marcela Reyes, en una entrevista con un programa de México, le volvió a realizar un pedido a las autoridades de México y Colombia. ¿Cuál fue?

Foto: @marcelareyes y @bkingoficial en Instagram.

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
11:16 a. m.
Luego de que la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la muerte de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), Marcela Reyes recibió varios comentarios intimidantes de algunos internautas.

De hecho, la DJ expuso que ha recibido amenazas relacionadas con su hijo y le pidió a las autoridades de México y Colombia que, en caso de que sea necesario, la incluyan dentro de la investigación para que se esclarezca lo sucedido y quede corroborado su inocencia.

Marcela Reyes recibió un aterrador mensaje desde el celular de B-King tras su muerte
En medio de esa coyuntura, Marcela Reyes le concedió una entrevista al programa 'Siéntese quien pueda', de México, e hizo énfasis en una línea investigativa que podría terminar siendo clave en el caso. ¿Cuál fue?

Esta es la línea investigativa que propuso Marcela Reyes tras el asesinato de B-King y Regio Clown en México

Marcela Reyes no solo pidió que la intercepten e investiguen en caso de que se requiera, sino que también se sepa todo acerca de Regio Clown, el DJ que contrató a B-King.

"Pido que investiguen absolutamente todo: a qué se dedicaba Regio, por qué vivía en México, por qué si eran negocios de música no fue el mánager o Regio dijo que tenía miedo de ir como lo revelaron en algunos chats", comenzó diciendo Marcela Reyes en el programa 'Siéntese quien pueda'.

"Cuando empiezan a revelarse los chats de Regio, empieza a mostrarse otra realidad a la que deberían ponerle mucho cuidado", añadió.

Así fue como Marcela Reyes reiteró que no tiene problemas en ser investigada en el caso de B-King

Marcela Reyes, la reconocida DJ colombiana, ha enfatizado que es una de las personas más interesadas en que se haga justicia y se revele la verdad.

Mejor amigo de Regio Clown hizo inesperada petición relacionada con Marcela Reyes: ¿cuál fue?
"Me le puse a disposición a doña Adriana (la mamá de B-King) y le pedí ayuda al Gobierno. Que las autoridades sepan que yo estoy a disposición para lo que quieran, que tengo mis teléfonos para que los investiguen o que si quieren me intercepten. Soy la más interesada en que se sepa la verdad", detalló Marcela Reyes en la entrevista con 'Siéntese quien pueda'.

 

