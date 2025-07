Importante decisión sobre caso de una mujer que agredió a una policía en Sincelejo

Los hechos se remontan al 17 de julio de 2016, hace nueve años. Durante la tarde de aquel día, los uniformados Luis Martín Jaraba y Liat Paola Espinosa Celis recibieron la alerta de una riña que estaba ocurriendo en Centro Calle Real, Sincelejo (Cesar).

Al momento de llegar, los policías efectivamente comprobaron la gravedad de la situación, la cual tenía a una mujer identificada como Clara Inés Salom Callejas como protagonista. La vieron agrediendo a su propia hermana, Ana María.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los uniformados, cumpliendo con su labor, trataron de solucionar el conflicto. Sin embargo, Clara Inés los golpeó con puños y patadas, más concretamente a la patrullera Espinosa. Al final, Jaraba capturó a la mujer.

Por causa de los ataques, la uniformada quedó con un edema, el cual hizo que no pudiese trabajar en tres días.

El caso se dilató durante años. Si bien en febrero del 2017 fue la acusación, la audiencia preparatoria no se llevó a cabo hasta finales de 2019, cuando ya habían cumplido más tres años del incidente.

La decisión llegó el 2 de julio de 2020, cuando el juzgado en primera instancia la absolvió por violencia intrafamiliar. En cambio, la condenó como autora en violencia contra servidor público, imponiéndole una condena de 48 meses de cárcel sin la posibilidad de la prisión domiciliaria.

Posteriormente, la defensa de Salom Callejas apeló la decisión, lo cual hizo que el caso quedara en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo, el cual confirmó la condena a los pocos días.

¿Qué decidió la Corte Suprema?

Empero, se solicitó que la Corte Suprema diera un concepto frente al caso con el recurso de casación. La defensa aseguró que, si bien Salom estaba en un alto de exaltación, no se dio cuenta que a quienes agredió eran agentes.

Ese estado de furia le impidió discernir que con los golpes, mordiscos y patatas que lanzaba por doquier, podía lesionar a cualquiera que se le acercara, independiente de que se tratara de un miembro de la fuerza pública.

Con la ponencia del magistrado, la Corte Suprema no casó la sentencia del Tribunal Superior de Sincelejo. En cambio, confirmó la condena contra la mujer: “La actuación de la acusada es intolerable e inaceptable, no solo porque conscientemente agredió a una funcionaria pública, sino porque el hecho mismo de no respetar a la autoridad legítima que encarna a un miembro de la institución de nota un claro incumplimiento de sus deberes”.