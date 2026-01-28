Confirman el hallazgo de la avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña

En la tarde de este miércoles, el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, confirmó el hallazgo de la avioneta de Satena HK4709 en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén. La aeronave se desplazaba rumbo al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña con 15 personas a bordo.

Antes de cubrir esta ruta, la avioneta cumplió un viaje desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. La aeronave despegó desde el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta a las 11:40 de la mañana y se tenía programado su aterrizaje a las 12:05 del medio día.

Sin embargo, su última comunicación con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 de la mañana y Satena indicó que a las 2:00 de la tarde agotó su autonomía de vuelo.

El hallazgo de la avioneta fue posible tras la búsqueda por parte de tres aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos más de la empresa Searca, tal y como lo informó la aerolínea Satena a través de un comunicado oficial.

¿Quiénes eran los pasajeros que viajaban en la avioneta de Satena?

Entre las personas que viajaban en la aeronave accidentada en Norte de Santander se encontraban Carlos Salcedo, candidato al Congreso por las curules de paz; el representante a la Cámara por Norte de Santander, Diógenes Quintero, y su asistente Natalia Acosta Salcedo.

Las autoridades también confirmaron que en la aeronave viajaban María Torcoroma, Maira Avendaño, Carmen Díaz, Anirley Osorio, Juan David Pacheco, Karen Liliana Párales, Rolando Peñalosa, Ana Quintero, Jineth Rincón y Mayra Alejandra Sánchez Cristo.

En la avioneta también se desplazaban como parte de la tripulación el capitán Daniel Vanegas y el copiloto José de la Vega.

Partido de La U se pronuncia tras el siniestro

El Partido de la U lamentó que en la avioneta de Satena que sufrió un siniestro aéreo viajaba su candidato a la Cámara de Representantes por Norte de Santander, Diógenes Quintero, acompañado de miembros de su equipo de trabajo.

En un comunicado, la colectividad expresó su “profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país”, resaltando la vocación de servicio y el compromiso regional del dirigente.

La Dirección Colegiada y las bancadas de Senado y Cámara enviaron un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas. “Elevamos una voz de solidaridad, honrando el legado de quienes hoy parten”, señaló el partido, al tiempo que pidió paz en las tumbas de los fallecidos y acompañamiento para sus seres queridos en medio de la tragedia.