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Alias La Y fue dado de baja: se encargaba del cobro de extorsiones en Buenaventura para las disidencias de ‘Mordisco’

Otro integrante de las disidencias de “Mordisco” fue capturado y varias prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, incautadas.

Foto: Cortesía
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Noticias RCN

marzo 15 de 2026
09:09 a. m.
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Alias La Y, encargado del cobro de extorsiones para la estructura Jaime Martínez, del Estado Mayor Central de las disidencias de “Iván Mordisco”, fue dado de baja en una operación conjunta de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Armada de Colombia. Así lo dio a conocer el director de Antinarcóticos, el brigadier general William Castaño Ramos:

“Durante la operación fue abatido alias La Y, señalado como financiero de la columna Alex Guerrero, quien sería el encargado del cobro de extorsiones a economías ilícitas en la región; específicamente sobre los ríos Anchicayá, Raposo, Cajambre y Yurumanguí, corredores estratégicos utilizados para la movilidad criminal de esta estructura”.

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La operación, realizada en medio de la estrategia Esmeralda Plus de la Policía Nacional, “debilita el control territorial de esta estructura criminal, afecta su capacidad financiera basada en la extorsión y reduce el riesgo de acciones terroristas contra la Fuerza Pública y contra la comunidad”.

Otro integrante de las disidencias de “Mordisco” fue capturado en medio del operativo en Buenaventura:

El brigadier general Castaño informó que, además, durante el desarrollo del operativo en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, fue capturado otro integrante del grupo armado organizado (GAO) e incautaron armamento y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Entre los elementos puestos a disposición de las autoridades se encuentran cuatro fusiles, una pistola Pietro Beretta, 829 cartuchos calibre 5.56, municiones, proveedores, chalecos multipropósito y un brazalete alusivo a las FARC-EP.

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Como director de Antinarcóticos, el brigadier general Ramos se comprometió, desde la Policía Nacional, a continuar “desarrollando operaciones contundentes para desarticular las estructuras criminales que pretenden intimidar a las comunidades y afectar la seguridad del país”.

La Jaime Martínez es una estructura que surgió entre 2017 y 2018, tras la firma del acuerdo de paz con las antiguas Farc. Junto al Bloque Occidental “Comandante Jacobo Arenas”, controlan los corredores de economías ilícitas hacia el Pacífico y sus actividades se extienden desde los municipios de Suárez y Buenos Aires, en Cauca, hasta la zona rural de Jamundí y Buenaventura, en el Valle.

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