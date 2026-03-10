Procuraduría destituye a exdirectivos de la cárcel El Buen Pastor por fuga de Aída Merlano

La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años para la entonces directora de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, Diana Cecilia Muñoz Miguez, por su responsabilidad disciplinaria en la fuga de la excongresista Aída Merlano Rebolledo, ocurrida el 1 de octubre de 2019 durante una cita médica fuera del centro penitenciario.

RELACIONADO Aída Victoria Merlano y Andy Rivera causan revuelo tras aparecer juntos en un video

De acuerdo con el Ministerio Público, la exdirectora autorizó la salida de la persona privada de la libertad (PPL) hacia el Centro Médico de La Sabana, donde Merlano debía someterse a un procedimiento estético dental.

Sin embargo, la Procuraduría concluyó que el traslado se realizó sin autorización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y sin las medidas de seguridad necesarias para una interna considerada de alto riesgo.

La decisión disciplinaria también impuso la misma sanción al excomandante de custodia y vigilancia, David Alexander Álvarez Cárdenas, quien firmó la remisión médica sin garantizar el esquema de seguridad requerido. Asimismo, fue sancionada la exsubdirectora Katherine Lozano Forero, por aprobar el traslado de Merlano al consultorio médico los días 26 de septiembre y 1 de octubre de 2019.

Sanciones disciplinarias confirmadas por la Procuraduría

En su fallo de segunda instancia, la Procuraduría determinó que los funcionarios incurrieron en faltas disciplinarias graves relacionadas con la custodia de la excongresista.

Según el organismo de control, Muñoz Miguez y Álvarez Cárdenas cometieron faltas gravísimas con dolo, mientras que la exsubdirectora Lozano Forero incurrió en una falta gravísima a título de culpa gravísima. Además, el exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón fue sancionado con suspensión por tres meses, tras permitir un encuentro familiar entre Merlano y sus hijos durante una cita médica.

El Ministerio Público concluyó que las conductas de los disciplinados vulneraron principios fundamentales de la función pública, entre ellos moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia, establecidos en la normativa que regula el actuar de los servidores públicos.

El contexto: la fuga de Aída Merlano

El caso se remonta al 1 de octubre de 2019, cuando Aída Merlano, excongresista condenada por corrupción electoral, protagonizó una fuga mientras asistía a una cita odontológica en el norte de Bogotá, escapando del lugar pese a estar bajo custodia oficial.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Merlano descendió desde el tercer piso del edificio utilizando una cuerda atada a un mueble del consultorio, tras lo cual abordó una motocicleta que la esperaba en la calle y huyó del lugar.