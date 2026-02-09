CANAL RCN
Hablaron los militares que fueron víctimas de ataque con explosivos en Ocaña: ELN estaría detrás

El hecho fue contra el batallón de Ocaña. Cuatro uniformados resultaron lesionados.

febrero 09 de 2026
09:42 a. m.
Dos sargentos que resultaron heridos en un ataque con explosivos contra el batallón de Ocaña entregaron sus testimonios sobre los momentos vividos durante la agresión atribuida al ELN.

Fueron cuatro uniformados los que resultaron heridos cuando se registró la explosión cerca del casino. Uno de los sargentos relató que tras esto, todo quedó oscuro y pensó que había perdido un pie.

Cuatro militares lesionados tras ataque

A pesar de las heridas y el rostro, los sargentos lograron buscar ayuda por sus propios medios para ser trasladados a un centro médico.

La fachada del casino quedó totalmente destruida por la explosión de más de 10 cilindros que estaban ubicados en un vehículo. Las autoridades militares señalaron que se trató de una acción que viola las normas del derecho internacional humanitario.

En medio de la reacción del Ejército tras el ataque, los uniformados aseguran que uno de los presuntos responsables murió durante los enfrentamientos y un menor de edad fue aprehendido.

El ELN en el Catatumbo

Al parecer, esta acción por parte del ELN sería en retaliación debido a las operaciones que se vienen realizando precisamente en esta zona del país, donde el grupo armado mantiene presencia histórica.

Ocaña hace parte de la región del Catatumbo, la cual ha sido una de las más afectadas por los grupos armados. El 29 de octubre de 2025, la Defensoría emitió la alerta temprana 017, con la que recordó el peligro causado por los combates del ELN con el frente 33 y Bloque Magdalena Medio de las disidencias.

Alertó que el ELN estaba consolidando su control territorial, específicamente en manejar el negocio petrolero, rutas del narcotráfico y la minería ilegal de oro u otros recursos.

Ocaña ha servido como refugio para miles de familias que han sido desplazadas. Por ejemplo, en diciembre hubo un enfrentamiento que afectó a seis mil personas.

