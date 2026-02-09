CANAL RCN
Colombia

VIDEO | Rescatan a perrito que duró días sobre un techo en medio de las inundaciones en Córdoba

Fue rescatado por hombres que recorrían la zona en canoa.

Perrito rescatado de las inundaciones
Foto: Plataforma ALTO

Valentina Bernal

febrero 09 de 2026
09:30 a. m.
En medio de la tragedia provocada por las inundaciones en el departamento de Córdoba, una imagen resumió el drama que también viven los animales afectados por la emergencia.

Un perrito permaneció durante varios días atrapado en el techo de una vivienda, rodeado de agua, sin alimento y sin ningún tipo de atención.

Mientras la emergencia avanzaba y las viviendas quedaban anegadas, el animal luchaba por sobrevivir, aislado y expuesto, esperando ayuda en medio del desastre.

Rescatan a perrito que duró días sobre el techo de una vivienda en Córdoba

Según el relato difundido, el perrito había quedado completamente atrapado en el techo, sin posibilidad de bajar y sin acceso a comida.

Pasaron los días y no recibió una caricia, ni alimento, ni auxilio, mientras su cuerpo comenzaba a debilitarse producto del cansancio y la falta de atención.

Aun así, el animal no dejó de esperar. En medio del silencio impuesto por el agua y la emergencia, resistió con las pocas fuerzas que le quedaban.

El rescate se produjo cuando un grupo de hombres, que realizaban labores de búsqueda de sobrevivientes, decidió subirse a una canoa para recorrer las zonas afectadas. En medio de ese recorrido, lograron ubicar al perrito atrapado en el techo y proceder a su rescate.

La escena quedó registrada en video.

¿Cómo ayudar a los animales afectados por las inundaciones?

Tras este rescate, se activó la Misión de rescate animal en Córdoba, una jornada enfocada en la recolección de insumos y apoyo para los animales víctimas de la emergencia en el departamento.

Como parte de esta iniciativa, organizaciones animalistas de Bogotá se unieron en una campaña de donación de alimentos e insumos denominada “72 Horas por los animales”, con el fin de canalizar ayuda para los animales afectados por las inundaciones.

Las personas interesadas en apoyar esta misión pueden obtener más información comunicándose al 301 759 0931.

Puntos oficiales de acopio en Bogotá

  • Centro Comercial Gran Estación: entrada principal, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.
  • Barrio El Carmelo, Kennedy: calle 51 sur #81c-39, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.
  • Vegano Market: calle 140 #7c-10
  • Herbívoro Cocina Vegana: calle 71 #9-55

¿Qué reciben?

Concentrado sellado, comida húmeda, arena para gato, guacales, transportadoras, correas y arneses, antipulgas, desparasitantes, clorhexidina, multivitamínicos, jabón para baño, sales mineralizadas, alimento concentrado, maíz amarillo, melaza, cuerdas resistentes y botiquín veterinario básico.

¿Qué no reciben?

Dinero, alimento abierto o vencido, medicamentos con fórmula, agua y cobijas.

La misión busca atender a los animales que, como este perrito rescatado, quedaron atrapados en medio de la emergencia.

