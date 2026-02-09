Pacientes con cáncer de la Nueva EPS dejaron de ser atendidos en la clínica en la que eran tratados en Cali por deuda millonaria

En Cali, Valle del Cauca, la Clínica de Nuestra Señora de los Remedios informó que dejará de atender a los pacientes de la Nueva EPS, por una deuda que ronda los 59.000 millones de pesos.

Los más afectados, según la Asociación de Usuarios del Valle, serán los pacientes oncológicos, cerca de 3.000 personas que llevaban su proceso en Nuestra Señora de los Remedios y, de ahora en adelante, quedarán en el limbo, sin saber dónde continuar su tratamiento: quimioterapias, radioterapias, yodoterapia, etc.

Autoridades de Salud en Cali hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional:

Con la vida en riesgo de los 3.000 pacientes oncológicos de la Nueva EPS que eran atendidos en la clínica ubicada en la zona norte de la ciudad, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, hizo un llamado de urgencia al Gobierno Nacional para evitar la interrupción de servicios esenciales para tratar el cáncer:

“Pedimos al Gobierno Nacional, a la Superintendencia Nacional de Salud, al interventor de la Nueva EPS que regularicen, normalicen la situación de red en la ciudad de Cali para los usuarios de la Nueva EPS y que en ningún momento se alteren sus derechos”.

RELACIONADO Clínica en Cali anunció cierre de sus servicios para usuarios de la Nueva EPS

No es la primera vez que los pacientes oncológicos de la Nueva EPS en Cali son trasladados de clínica:

A la Clínica de Nuestra Señora de los Remedios llegaron los pacientes oncológicos de la Nueva EPS en Cali, luego de que dejaran de realizar sus tratamientos en otros centros de salud.

Iniciar de cero, cada tanto, puede entorpecer su tratamiento y el proceso que llevan junto a profesionales de salud. En palabras de Sandra Martínez, integrante de la asociación de usuarios de la Nueva EPS, “esto es un golpe muy duro para la comunidad. Son pacientes que se quedarán sin tratamientos, sin controles, sin radioterapias, sin yodoterapia y todo ese andamiaje que requiere la atención de un paciente oncológico”.