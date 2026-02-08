Campaña de Juan Carlos Pinzón denuncia la quema contra una de sus vallas en Norte de Santander

La campaña presidencial de Juan Carlos Pinzón rechazó de manera categórica un presunto acto de terrorismo ocurrido en el municipio de El Zulia, Norte de Santander, en inmediaciones del Puente Mariano Ospina Pérez, donde fue incendiada una valla publicitaria del candidato.

Este hecho, señalaron, constituye un ataque contra la democracia, la libre participación política y el derecho de los ciudadanos a elegir sin intimidaciones.

“La violencia no puede convertirse en herramienta para silenciar ideas ni candidaturas”, advirtió la campaña en un comunicado.

Juan Carlos Pinzón: “No nos van a intimidar”

Frente a lo sucedido, el precandidato Juan Carlos Pinzón, quien conforma La Gran Consulta por Colombia, aseguró: “Este acto cobarde demuestra que hay quienes le temen a una Colombia con autoridad, ley y orden. No nos van a intimidar. Vamos a enfrentar a los violentos con toda la fuerza del Estado, en el marco de la Constitución y la ley”.

Llamado a las autoridades

La campaña hizo un llamado a las autoridades para investigar lo sucedido, garantizar la seguridad en la región y proteger el ejercicio democrático de todos los candidatos y ciudadanos.