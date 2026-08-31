CANAL RCN
Colombia

Mujer golpeó violentamente a vigilante que le reclamó por la evasión del pasaje de Transmilenio: fue capturada

La vigilante habría llamado la atención a una usuaria por no pagar el pasaje.

Mujer agredió a un vigilante de TM
Foto: Secretaría de Seguridad

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
09:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lo que habría comenzado como un llamado de atención por la evasión del pago del pasaje terminó en una agresión física dentro de una estación de Transmilenio, en la localidad de Fontibón.

“Me quedé sin familia”: perrita fue abandonada en un parque de Bogotá con una desgarradora nota
RELACIONADO

“Me quedé sin familia”: perrita fue abandonada en un parque de Bogotá con una desgarradora nota

El caso ocurrió en la estación Modelia, donde una vigilante habría llamado la atención a una usuaria por la manera en que ingresó al sistema sin realizar el pago correspondiente.

La situación generó una discusión en la que terminaron involucradas otras personas que se encontraban en el lugar.

Mujer golpeó a vigilante que le reclamó por la evasión del pasaje de Transmilenio

En medio del intercambio de palabras, una de las mujeres habría tomado a la vigilante del bolso y posteriormente le habría propinado un golpe en el rostro.

La situación rápidamente escaló hasta convertirse en una riña, por lo que desde la central de radio se alertó a los uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio.

Los policías llegaron a la estación y encontraron a una ciudadana retenida por varias personas que se encontraban en el lugar.

Tras verificar lo ocurrido, los uniformados procedieron a detener a la mujer de 29 años, señalada de haber participado en la agresión.

¿De qué delito la están señalando?

La mujer fue capturada en flagrancia por el delito de lesiones personales y quedó a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica.

Taxista se negó a realizar una carrera y terminó asesinado durante una riña en Bogotá
RELACIONADO

Taxista se negó a realizar una carrera y terminó asesinado durante una riña en Bogotá

Durante el procedimiento policial, según el reporte de las autoridades, la presunta agresora también habría realizado burlas frente a la actuación de los uniformados.

Ahora será la justicia la que determine las responsabilidades correspondientes y establezca las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión.

De acuerdo con las cifras entregadas por la Policía, en lo corrido de 2026 han sido capturadas 577 personas por el delito de lesiones personales en el marco de los operativos adelantados por este grupo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Brutal accidente en Buga: motociclista terminó al interior de un bus tras violento choque

Bogotá

Puente de Venecia en Bogotá está a punto de quedar habilitado: ¿Qué falta?

Terremoto

¿Se pudo evitar? Denuncian que alertas sobre riesgo sísmico en Colombia no se estarían aplicando

Otras Noticias

Nueva York

Ataque con arma cortopunzante en Times Square deja a dos personas sin vida: la agresora es una de ellas

La agresora portaba dos cuchillos en las manos, cuando fue reducida por las autoridades.

James Rodríguez

James Rodríguez reapareció en redes mientras sigue sin equipo: esto publicó

El capitán de la Selección Colombia, quien no ha hecho anuncios sobre su futuro, reapareció con publicación en sus redes sociales.

Educación

Abren 100 becas en IA y Ciberseguridad con validez en EE. UU.: requisitos y link para postularse en Colombia

Bogotá

¿Qué es y cómo se hace una bichectomía? Recomendaciones antes de realizársela

Artistas

Video: Orlando Liñán sufrió aparatosa caída en pleno concierto