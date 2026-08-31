Mujer golpeó violentamente a vigilante que le reclamó por la evasión del pasaje de Transmilenio: fue capturada

Lo que habría comenzado como un llamado de atención por la evasión del pago del pasaje terminó en una agresión física dentro de una estación de Transmilenio, en la localidad de Fontibón.

El caso ocurrió en la estación Modelia, donde una vigilante habría llamado la atención a una usuaria por la manera en que ingresó al sistema sin realizar el pago correspondiente.

La situación generó una discusión en la que terminaron involucradas otras personas que se encontraban en el lugar.

Mujer golpeó a vigilante que le reclamó por la evasión del pasaje de Transmilenio

En medio del intercambio de palabras, una de las mujeres habría tomado a la vigilante del bolso y posteriormente le habría propinado un golpe en el rostro.

La situación rápidamente escaló hasta convertirse en una riña, por lo que desde la central de radio se alertó a los uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio.

Los policías llegaron a la estación y encontraron a una ciudadana retenida por varias personas que se encontraban en el lugar.

Tras verificar lo ocurrido, los uniformados procedieron a detener a la mujer de 29 años, señalada de haber participado en la agresión.

¿De qué delito la están señalando?

La mujer fue capturada en flagrancia por el delito de lesiones personales y quedó a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica.

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Durante el procedimiento policial, según el reporte de las autoridades, la presunta agresora también habría realizado burlas frente a la actuación de los uniformados.

Ahora será la justicia la que determine las responsabilidades correspondientes y establezca las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión.

De acuerdo con las cifras entregadas por la Policía, en lo corrido de 2026 han sido capturadas 577 personas por el delito de lesiones personales en el marco de los operativos adelantados por este grupo.