VIDEO| Periodista rompe en llanto en vivo tras la renuncia de Messi

Lionel Messi anunció repentinamente su renuncia a la Selección Argentina tras 20 años y cuatro títulos oficiales con la 'albiceleste' y las reacciones en redes por parte de compañeros, familiares y periodistas no se hicieron esperar. Aunque el astro argentino no confirmó su retiro oficial del fútbol, es una noticia que impacta a todos sus seguidores y que, sin duda, marcará un antes y un después en la historia de la tres veces campeona del mundo.

Una de las primeras en reaccionar fue su esposa Antonela, quien lo reconoció por todo lo conseguido con la selección y le expresó su orgullo; de igual forma, su compañero Enzo Fernández le dedicó unas emotivas palabras recordando lo compartido y agradeciéndole por todas las enseñanzas y consejos que le brindó mientras compartieron vestuario.

¿Quién fue la periodista que lloró en vivo por la renuncia de Messi?

En uno de los programas deportivos más importantes de Argentina, la periodista Morena Beltrán se emocionó hasta las lágrimas en vivo después de la reproducción de un video que muestra todo el recorrido de Messi desde cuando era apenas un niño y ya soñaba con vestir la camiseta de su país, hasta el momento cumbre de ganar la Copa del Mundo.

"Para mí, ese es el legado más grande de Messi; que hay que seguir. Él siguió intentando siempre", expresó durante el programa mientras intentaba no seguir llorando y agregó: "A muchos de nuestra generación nos atormentó ese pensamiento de que 'Leo' no pueda ser campeón con Argentina", recordando las finales que había perdido antes de poder conseguir el título mundial.

¿Qué sigue para Lionel Messi?

En su carta de renuncia, la 'pulga' asegura que el fallecimiento de su padre fue una de las razones que lo llevó a tomar esa decisión, pues ya había expresado que ver a su padre en la tribuna era una de sus motivaciones para seguir jugando al fútbol. De esta forma, resta esperar a que el 10 termine la temporada de la MLS con su club, Inter Miami, y se sabrá si decide terminar definitivamente con su historia en el 'deporte rey' o si habrá un último baile para la próxima temporada.