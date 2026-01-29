La hipótesis que rodea la caída del avión de Satena: esto es lo que pudo pasar minutos antes del impacto

El accidente del avión de Satena, ocurrido en el trayecto Cúcuta–Ocaña, abrió una serie de interrogantes que hoy concentran la atención de las autoridades aeronáuticas.

Se trataba de un vuelo corto, habitual, que en condiciones normales no superaba los 25 minutos de duración, pero que terminó convirtiéndose en una tragedia en Norte de Santander.

¿Cuál era el recorrido que iba a hacer el avión de Satena que se cayó?

Según la Aeronáutica Civil, la aeronave con matrícula HK-4709 despegó de Cúcuta a las 11:42 de la mañana con destino al aeropuerto Aguas Claras, en la región del Catatumbo.

Todo parecía desarrollarse con normalidad hasta que, a las 11:54, se registró el último contacto con el centro de control de tráfico aéreo, cuando el avión estaba a solo diez minutos de llegar a su destino.

Desde ese momento, el silencio marcó el inicio de la tragedia.

¿Cuáles son las hipótesis de la caída del avión de Satena?

Las primeras preguntas surgieron casi de inmediato: ¿qué pasó en esos minutos finales?, ¿qué ocurrió cuando el avión ya estaba en la fase de aproximación?, ¿por qué una aeronave que estaba tan cerca de aterrizar terminó cayendo?

El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizales, explicó que el recorrido era ampliamente conocido por los pilotos y que, tras pasar el municipio de La Playa, la aeronave generalmente comenzaba la maniobra de aproximación al aeropuerto.

Este avión se gastaba entre 17 y 20 minutos. Ya estaba muy cerca después de pasar el municipio de La Playa, por lo general empezaba ya la aproximación al municipio de Ocaña.

En medio del dolor, comenzó a mencionarse una posible hipótesis relacionada con las condiciones del entorno. Aunque en la zona suele presentarse neblina, el alcalde aclaró que no se trata de un área de bosque cerrado, sino de una región montañosa, por donde el avión transitaba de manera frecuente.

Por lo general hay neblina en el sector, pero básicamente es una zona montañosa, tampoco es una zona de bosque.

También indicó que las condiciones del día del accidente pudieron haber influido en el desenlace, sin establecer conclusiones definitivas.

Seguramente unas condiciones críticas del día de ayer empeoraron la situación.

¿Quiénes son las personas que murieron en la caída del avión de Satena?

Mientras tanto, las labores de rescate se extendieron durante horas en una zona de difícil acceso. Los cuerpos de las víctimas fueron extraídos cerca de la medianoche en jurisdicción del municipio de La Playa, desde donde fueron trasladados a Cúcuta para los procedimientos legales correspondientes.

En la noche, a la medianoche, los cuerpos eran extraídos y trasladados hacia la ciudad de Cúcuta.

En el siniestro perdieron la vida 13 tripulantes y 2 pilotos, además de pasajeros que tenían un peso significativo.

Pierde la vida el representante a la Cámara, también otros candidatos, pierde la vida un médico.

Cañizales recordó que no existe antecedente reciente de un accidente aéreo de esta magnitud en la zona, y que el último evento similar ocurrió en la década de 1970, hace más de medio siglo.

¿Satena seguirá operando tras el accidente aéreo?

El mandatario confirmó además que ha mantenido comunicación constante con el general a cargo de Satena, la ministra de Transporte, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de La Playa, mientras avanzan las diligencias.

La tragedia también abre interrogantes sobre el futuro del servicio aéreo en la región. Aunque no existe una decisión oficial sobre una posible suspensión de la ruta, el tema será evaluado con el Gobierno Nacional.

Ocaña y el Catatumbo requieren un servicio aéreo competitivo que nos conecte con el país.

Cabe mencionar que el vuelo hacía parte de una red que operaba lunes, miércoles y viernes, conectando Medellín, Ocaña, Cúcuta y Tibú, y había transportado más de 7.000 pasajeros desde marzo del año anterior, convirtiéndose en una línea vital para el Catatumbo.