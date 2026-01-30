CANAL RCN
Colombia

Alcalde de Medellín destaca la iniciativa de agente de tránsito en la temporada de lluvias: no deja mojar a nadie

El pronóstico de lluvias en la capital antioqueña podría extenderse a los próximos días.

Foto: @FicoGutierrez / X
Foto: @FicoGutierrez / X

Noticias RCN

enero 30 de 2026
11:30 a. m.
Las lluvias de los últimos días en Medellín han dejado encharcamientos, cierres viales y quebradas desbordadas a mitad de la ciudad, pero también muestras de civismo y hermandad entre los paisas.

Cuenta de ello el video compartido por el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, a través de su perfil en la red social X (antes Twitter), en el que un agente de tránsito se ofrece a ayudar a cruzar la calle a un grupo de ciudadanos que se encontraba varado en la acera, por la acumulación de aguas lluvias.

En la grabación, se ve al uniformado cargando “a tuta” a una mujer en tacones y preparándose para ayudar, después, a una mujer de la tercera edad, que trataban de cruzar sin que el agua les llegara a los tobillos.

“Cada quien elige cómo actuar ante las crisis. La mayoría de las personas sacan lo mejor de ellas para ayudar a los demás. Gracias a esta persona. Es uno de nuestros agentes de tránsito”, destacó el mandatario.

Lluvias del miércoles superaron el promedio de enero en Medellín:

En medio de las lluvias de la última semana, que generaron caos en la movilidad y emergencias menores en Bogotá y Medellín, el alcalde Gutiérrez destacó que las “pequeñas acciones marcan la diferencia”.

Y es que, de acuerdo con las autoridades antioqueñas, el pasado miércoles 28 de enero, cuando fue grabado el video, en 45 minutos llovió lo que en años anteriores llovía en todo el mes.

Según el alcalde, tuvieron que atenderse en horas de la tarde reportes por la caída “de árboles y daños en las vías, pero”, por suerte, no hubo “personas heridas, desaparecidas o que hayan perdido la vida”.

Una de las mayores afectaciones se registró en el barrio El Poblado, en donde se desbordó la quebrada La Presidenta, provocando un hundimiento en la intersección entre la calle 10 y la avenida Las Vegas.

