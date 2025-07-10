Congreso Colombiano de la Construcción 2025: líderes del sector se reúnen en Barranquilla

Empresarios, líderes institucionales y expertos nacionales e internacionales se darán cita para debatir sobre vivienda, sostenibilidad, desarrollo urbano y democracia, en un encuentro clave que marcará el rumbo del país de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

El Congreso Colombiano de la Construcción 2025 se perfila como el evento más importante del año para la industria edificadora del país. Bajo el concepto “Juntos Construimos Futuro”, CAMACOL convoca a los protagonistas del desarrollo urbano y la vivienda a tres días de análisis, reflexión y propuestas que definirán la hoja de ruta del sector.

El encuentro se realizará en el Centro de Eventos Puerta de Oro de Barranquilla y reunirá a empresarios, académicos, autoridades y medios de comunicación en torno a temas de sostenibilidad, competitividad e institucionalidad democrática.

Una agenda que marcará la hoja de ruta del país

La programación del Congreso está organizada en torno a cuatro pilares fundamentales: economía sectorial, sostenibilidad y competitividad, transformaciones demográficas e institucionalidad democrática.

Cada eje busca responder a las preguntas más urgentes del país: ¿cómo construir viviendas más sostenibles?, ¿cómo adaptar las ciudades al envejecimiento poblacional?, ¿cómo fortalecer las instituciones en tiempos de polarización? y ¿cómo garantizar acceso al crédito en medio de un panorama económico cambiante?

Conferencistas que redefinirán el futuro de la construcción

El evento contará con un destacado grupo de ponentes nacionales e internacionales. Entre ellos estarán Iván Mauricio Lenis Gómez, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia; Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación; Hernán Penagos Giraldo, Registrador Nacional del Estado Civil, y Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional.

Desde el ámbito internacional participarán el economista Antonini de Jiménez, quien abordará el papel del sector privado en la prosperidad de las naciones, y Michael Fratantoni, economista jefe de la Mortgage Bankers Association, quien analizará los retos del crédito hipotecario y el financiamiento de vivienda.

Asimismo, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, compartirá su visión sobre los desafíos fiscales y las oportunidades para el nuevo ciclo del sector constructor.

Un espacio para el diálogo democrático y la innovación

Uno de los momentos más esperados del Congreso será el debate con los precandidatos presidenciales, quienes expondrán sus propuestas para el sector de la vivienda y el desarrollo urbano.

También se realizarán paneles con personalidades como Jorge Ramos, periodista de Univisión; Harald Friedl, experto en economía circular, y Fernando de Mello Franco, urbanista reconocido por ONU-Hábitat. Estos encuentros ofrecerán una mirada interdisciplinaria sobre los retos del crecimiento sostenible y la equidad urbana.

Barranquilla, laboratorio de ideas y alianzas para el país

El cierre del evento reunirá a los alcaldes de Barranquilla y Cartagena, junto al gobernador del Atlántico, en un diálogo sobre la articulación regional y el futuro del desarrollo urbano.

Durante los tres días, los asistentes podrán participar en sesiones magistrales, foros, espacios de networking y visitas comerciales que impulsarán nuevas alianzas estratégicas para el sector.

El Congreso Colombiano de la Construcción 2025 será más que un evento: un espacio donde las ideas se transforman en acción, y donde el futuro del país comienza a edificarse desde la conversación y la cooperación.

