Congreso debate proyecto de ley para prohibir procedimientos de cambio de sexo en menores de edad

El Congreso de la República debate un polémico proyecto denominado Ley Laura, el cual busca prohibir procedimientos de cambio de sexo en menores de edad, incluyendo tratamientos hormonales y cirugías. La propuesta ha generado amplio debate en el legislativo y cuenta con el respaldo de más de 30 congresistas.

La representante a la Cámara Karol Borda, autora del proyecto, explicó que la iniciativa "busca prohibir los tratamientos hormonales y quirúrgicos en niños para cambiar su sexo". Según Borda, esto incluye "bloqueadores hormonales que impiden el desarrollo de la pubertad" y "tratamientos de hormonas cruzadas y otros procedimientos de cambio de sexo, también de carácter quirúrgico".

¿Por qué se llama Ley Laura?

El proyecto lleva el nombre de Laura, una joven colombiana que se sometió a tratamientos de transición de género después de haber sufrido abuso sexual a los cinco años. Según relató la congresista, Laura "fue víctima de violencia sexual" y posteriormente desarrolló "depresión, ansiedad que afectaban su identidad".

A los 19 años la joven se sometió a una mastectomía y actualmente demandó a la clínica Valle de Lili pues se arrepintió del procedimiento y asegura que nunca recibió información sobre las consecuencias irreversibles del mismo. De acuerdo con la congresista, la clínica "tiene 80 niños en tratamiento" en este momento.

Borda fundamentó su propuesta en supuestos argumentos científicos: "Las distintas asociaciones médicas internacionales y los países que fueron pioneros en la legalización de estos procedimientos echaron para atrás todos estos avances porque existe consenso en distintas asociaciones diciendo que no hay evidencia suficiente que demuestre los beneficios".

Otros detalles del proyecto de ley

Respecto a los menores actualmente en tratamiento, indicó que deberían suspenderlos "por la salud y por el derecho superior del menor", aunque "no significa que se vayan a dejar a la deriva". La propuesta contempla "acompañamiento psicológico de mínima intervención", en lugar de procedimientos que considera irreversibles.

La legisladora también cuestionó la edad de consentimiento, señalando que "la evidencia dice que alrededor de los 21 años el cerebro ya tiene esa madurez para poder tomar esas decisiones". Advirtió que en Colombia "hay casos en los que se bloquea hormonalmente el proceso natural de pubertad desde los 10 años" y citó una guía del Ministerio de Salud que reconoció información "de baja calidad" sobre estos tratamientos y su posible afectación a la fertilidad.

Aunque el proyecto apenas inicia su trámite legislativo ha generado debate sobre los derechos de menores de edad, el consentimiento informado en tratamientos médicos y las políticas públicas relacionadas con identidad de género.

*Esta nota fue escrita con ayuda de la IA y revisada por un periodista.