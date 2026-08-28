Gobierno toma medidas por ataque contra un batallón en Pelaya, Cesar

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer que se activará un plan de choque de seguridad en Cesar, departamento que recientemente se ha visto afectado por los grupos terroristas.

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Mientras los militares llevaban a cabo labores en el municipio de Pelaya, fueron atacados con drones cargados de explosivos en un ataque que presuntamente fue cometido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

¿Qué ocurrió en Pelaya?

Más de 40 granadas fueron lanzadas de forma simultánea contra el pelotón del Batallón Especial Energético y Vial #3 que se encontraba haciendo operaciones militares. Por este hecho, dos uniformados resultaron heridos, uno de gravedad y el otro con lesiones leves.

La alcaldía decretó el toque de queda para los días 27 y 28 de agosto, de 9:00 p.m. a 6:00 a.m., con las respectivas excepciones. También se impuso la ley seca, desde las 6:00 p.m. del 27 de agosto hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, y desde las 6:00 p.m. del 28 de agosto hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

Por el lado del gobierno nacional, se ordenó el despliegue de sistemas antidrones en El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico, Pelaya y Valledupar.

¿Qué medidas tomó el gobierno?

También se aumentó la seguridad en el oleoducto y la infraestructura en una zona conocida como corredor del oro criminal. Esto, partiendo de que los grupos armados se enriquecen de la explotación ilegal de minerales e hidrocarburos.

Otra medida radica en Aguachica, dado que es el “eje logístico clave para las estructuras delictivas, donde se concentrarán los principales esfuerzos de inteligencia e intervención operativa”.

Horas antes, el presidente De la Espriella convocó en la noche del jueves 27 de agosto a un consejo de seguridad en Valledupar. “Me reuniré con la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales para evaluar la situación, reforzar las operaciones y tomar las decisiones necesarias para proteger a la población y a nuestros policías y soldados, y recuperar plenamente el control del territorio”, declaró.