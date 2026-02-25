CANAL RCN
Colombia Video

Conozca al 'Punch colombiano': el mono churuco que desarrolló apegó por un peluche en Neiva

Tras viralizarse la historia del monito Punch en Japón, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena mostró un caso similar en el país.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
06:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En redes sociales, se viralizó la historia de Punch, una cría de macaco japonés que desarrolló un afecto por un peluche luego de que fuera rechazado por su madre en un zoológico ubicado en la ciudad de Ichikawa.

Punch, el monito bebé que se aferró a un peluche al ser rechazado por su madre en Japón
RELACIONADO

Punch, el monito bebé que se aferró a un peluche al ser rechazado por su madre en Japón

En los videos compartidos por visitantes de este lugar, se evidencia que el monito busca refugio y consuelo abrazando un peluche de orangután, cuando otros integrantes de su habitat lo maltratan, un comportamiento que ha conmovido a millones.

Colombia tiene su propio Punch

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena aprovechó lo viral de este caso para mostrar las consecuencias del tráfico de animales silvestres en Colombia. Revelaron el caso de una cría de mono churuco que vivió un caso de abandono diferente: fue separado de su madre.

Las autoridades ambientales lo recibieron luego de que las personas que lo tenían en su posesión, tratándolo como una mascota en una casa ubicada el municipio de Tello en el norte del Huila, decidieran entregarlo. Sin embargo, se identificaron consecuencias de este tiempo que estuvo en cautiverio.

Al llevarlo al hogar de paso de fauna silvestre de Neiva, donde evidenciaron que tenía estrés, desnutrición, miedo y algo llamado impronta, lo cual desarrolla apego por los humanos, lo cual no debería existir. Esto provocó que el animal se aferrara a un peluche para reemplazar a su madre.

La CAM Huila resaltó que este comportamiento no debe ser visto como algo tierno, sino como una consecuencia de las actividades ilegales con la fauna silvestre.

Ese comportamiento no es ternura, lo hacen por supervivencia. Es una respuesta natural de las crías que necesitan contacto, calor y seguridad para sentirse a salvo. Cuando la madre no está, cualquier objeto puede convertirse en su refugio.

¿Qué pasará con el 'Punch colombiano'?

Las autoridades reportaron que esta cría de mono churuco está en proceso de rehabilitación, aprendiendo a alimentarse correctamente, pues en la casa donde estaba le daban comida de humanos.

Además, lo más importante es que deberá soltar el apego con los humanos para que cuando sea liberado en su hábitat natural pueda convivir con otros monos y no vuelva a caer en manos de personas que incorrectamente los sacan de sus territorios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

¿Cómo puedo consultar mi puesto de votación para las elecciones de Congreso y consultas?

Asesinatos en Colombia

Sicario asesinó a sangre fría a un adolescente al salir de su colegio en Palmira, Valle

Feminicidio

“Todas las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia”: llamado del Omeg tras feminicidio de Laura Valentina Lozano

Otras Noticias

La casa de los famosos

¿Nuevo amor en La Casa de los Famosos Colombia?: detalles del romántico momento

Los participantes fueron testigos de un nuevo encuentro romántico a altas horas de la noche.

Nicolás Maduro

Abogado de Maduro mencionó que restricciones de EE. UU. impiden cubrir honorarios legales

Se pronunció el abogado de Nicolás Maduro: señaló que sin licencia de OFAC no hay cómo financiar la defensa.

Lionel Messi

Messi se sinceró sobre un gran arrepentimiento de su vida: entrevista inédita

Turismo

Hotelería con impacto social: empresa bogotana emplea madres cabeza de hogar

Bogotá

Hospital de Usme se puso en marcha parcialmente, pero problemas persisten: Contraloría alertó