Conozca al 'Punch colombiano': el mono churuco que desarrolló apegó por un peluche en Neiva

En redes sociales, se viralizó la historia de Punch, una cría de macaco japonés que desarrolló un afecto por un peluche luego de que fuera rechazado por su madre en un zoológico ubicado en la ciudad de Ichikawa.

En los videos compartidos por visitantes de este lugar, se evidencia que el monito busca refugio y consuelo abrazando un peluche de orangután, cuando otros integrantes de su habitat lo maltratan, un comportamiento que ha conmovido a millones.

Colombia tiene su propio Punch

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena aprovechó lo viral de este caso para mostrar las consecuencias del tráfico de animales silvestres en Colombia. Revelaron el caso de una cría de mono churuco que vivió un caso de abandono diferente: fue separado de su madre.

Las autoridades ambientales lo recibieron luego de que las personas que lo tenían en su posesión, tratándolo como una mascota en una casa ubicada el municipio de Tello en el norte del Huila, decidieran entregarlo. Sin embargo, se identificaron consecuencias de este tiempo que estuvo en cautiverio.

Al llevarlo al hogar de paso de fauna silvestre de Neiva, donde evidenciaron que tenía estrés, desnutrición, miedo y algo llamado impronta, lo cual desarrolla apego por los humanos, lo cual no debería existir. Esto provocó que el animal se aferrara a un peluche para reemplazar a su madre.

La CAM Huila resaltó que este comportamiento no debe ser visto como algo tierno, sino como una consecuencia de las actividades ilegales con la fauna silvestre.

Ese comportamiento no es ternura, lo hacen por supervivencia. Es una respuesta natural de las crías que necesitan contacto, calor y seguridad para sentirse a salvo. Cuando la madre no está, cualquier objeto puede convertirse en su refugio.

¿Qué pasará con el 'Punch colombiano'?

Las autoridades reportaron que esta cría de mono churuco está en proceso de rehabilitación, aprendiendo a alimentarse correctamente, pues en la casa donde estaba le daban comida de humanos.

Además, lo más importante es que deberá soltar el apego con los humanos para que cuando sea liberado en su hábitat natural pueda convivir con otros monos y no vuelva a caer en manos de personas que incorrectamente los sacan de sus territorios.