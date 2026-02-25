“Todas las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia”: llamado del Omeg tras feminicidio de Laura Valentina Lozano

El feminicidio de Laura Valentina Lozano Torres, joven de 21 años asesinada en la madrugada del sábado 21 de febrero en un apartamento de Cedritos, Usaquén, ha generado indignación en la ciudad luego de que un juez de control de garantías dejara en libertad a José David López Celis, señalado como presunto responsable del crimen.

Ana María Buriticá Alzate, directora encargada del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG), reveló datos basados en la investigación "Vidas que importan, datos que cuentan" que muestra el panorama actual que enfrentan las mujeres frente a la violencia basada en género.

Datos que preocupan

Buriticá recordó que, según la investigación, el 72% de los feminicidios registrados en la ciudad entre 2023 y 2024 fueron cometidos por parejas o exparejas sentimentales de las víctimas.

En ese mismo periodo, se documentaron 47 feminicidios: el 79% de los casos fueron identificados por la Fiscalía y el 81% de los presuntos responsables fueron capturados. Sin embargo, no todos llegaron a ser judicializados.

“Ahí está el problema: aunque se logran capturas, no necesariamente se avanza en procesos judiciales. Esto deja a las familias sin respuestas y a las mujeres en mayor riesgo”, advirtió la funcionaria.

Riesgo para otras mujeres

El Observatorio, en articulación con el Instituto de Medicina Legal, realiza seguimiento a mujeres que han sido catalogadas en alto riesgo de feminicidio.

Buriticá enfatizó que la libertad de presuntos agresores aumenta la sensación de inseguridad y vulnerabilidad: “Todas las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Cuando un presunto feminicida queda en libertad, ese derecho se ve amenazado”.

Llamado institucional

Desde la Secretaría de la Mujer se reiteró la necesidad de fortalecer la articulación entre las entidades judiciales y las instituciones encargadas de la protección de derechos.

“Nuestro trabajo busca garantizar confianza en la ciudad y en las instituciones, pero sobre todo defender la vida y la dignidad de las mujeres”, concluyó Buriticá.