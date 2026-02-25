CANAL RCN
Colombia

Sicario asesinó a sangre fría a un adolescente al salir de su colegio en Palmira, Valle

El asesino interceptó al estudiante en la comuna 2 de Palmira y le disparó en repetidas oportunidades hasta causarle la muerte en plena vía pública.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
06:25 p. m.
Juan Pablo Salazar, un adolescente de apenas 14 años, fue asesinado a sangre fría cuando salía de clase en la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso, ubicada en la comuna 2 del barrio Campestre, de Palmira, Valle del Cauca.

El crimen ocurrió a plena luz del día. De acuerdo con las versiones de los testigos, el menor fue interceptado por un hombre armado que, sin mediar palabra, accionó su arma de fuego en repetidas ocasiones hasta acabar con su vida.

Otros dos jóvenes acompañaban a la víctima en el momento en el que ocurrieron los hechos.

Adolescente fue asesinado por un sicario al salir del colegio

El violento ataque se produjo en inmediaciones del plantel educativo, en un sector residencial de la comuna 2 de Palmira, frente a otros dos menores que se encontraban con la víctima.

El coronel Pedro Astaiza, subcomandante de la de Policía de Valle, confirmó que el ataque fue perpetrado por sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Según el oficial, los agresores dispararon sin mediar palabra contra el adolescente, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Llegan dos sujetos en motocicleta y sin mediar palabra accionan el arma de fuego en contra de su integridad causando las lesiones a la adolescente.

Investigan las causas del sicariato y buscan a los responsables

La Policía anunció el inicio de las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con los responsables.

Mientras avanza la indagación judicial, en Palmira persiste la sensación de impotencia.

La víctima era el menor de cuatro hermanos. Actualmente cursaba séptimo y octavo grado en ciclo acelerado, una modalidad que refleja su disciplina académica

