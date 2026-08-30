Consecuencias del sismo en Colombia: impacto en adultos mayores y economía plateada

Tras la declaratoria de desastre nacional por parte del Gobierno Nacional, la crisis estructural abre una conversación crítica sobre las personas mayores frente a la alteración de su movilidad, ingresos y redes de cuidado esenciales.

Las consecuencias del sismo para los adultos mayores en Colombia

Una crisis natural de esta magnitud compromete severamente la autonomía económica de las personas mayores, superando las simples afectaciones físicas. Catalina Santana Castellanos, pionera en economía plateada, cofundadora de 101ideas Colombia y vicepresidenta ejecutiva de ANDEL Colombia, advierte que los problemas de conectividad e interrupción de servicios limitan drásticamente la capacidad de esta población para administrar recursos, continuar trabajando y acceder a medicamentos.

La Organización Mundial de la Salud reafirma que los factores socioeconómicos son determinantes en la capacidad de los adultos mayores para enfrentar situaciones de crisis. Por ello, la recuperación no debe concentrarse únicamente en el asistencialismo, sino en estrategias que eviten una pérdida innecesaria de su independencia.

Transformación demográfica: las proyecciones del DANE para 2050

Esta emergencia ocurre en un país que atraviesa una acelerada transición poblacional. Las cifras oficiales demuestran que el envejecimiento no es una proyección lejana, sino una realidad palpable:

Las personas de 60 años o más representaban el 13,2 % de la población colombiana en 2018.

Según las proyecciones del DANE, este grupo etario alcanzará el 24,6 % en el año 2050.

Esto significa que cerca de uno de cada cuatro colombianos pertenecerá a la población de adultos mayores a mediados de siglo.

Para Santana, quien también es Fellow Ashoka 2024, este panorama tiene implicaciones directas sobre el consumo, el empleo, el cuidado y el diseño de nuevos servicios.

Economía plateada: el papel del talento senior en la reconstrucción

El debate sobre la recuperación suele ignorar el papel productivo de los adultos mayores. Profesionales, empresarios y emprendedores senior poseen experiencia, conocimiento sectorial y redes de contacto fundamentales para reactivar las comunidades afectadas por el desastre natural.

Bajo la premisa de que "la longevidad no es un problema por resolver, sino la mayor oportunidad económica y social de nuestra era", surgen proyectos clave. Un ejemplo es la iniciativa "Ellos Cuentan con Nosotros", donde se busca captar talento senior para apoyar directamente la reconstrucción de la infraestructura de los centros de cuidado en los territorios golpeados por el terremoto.

¿Está preparado el sector privado para una población longeva?

La responsabilidad de integrar a los adultos mayores no recae exclusivamente en el Estado. El sector privado enfrenta el reto de evaluar si sus productos, plataformas digitales y protocolos de atención son verdaderamente accesibles para trabajadores y consumidores de distintas edades, especialmente cuando existen dificultades operativas.

El desafío corporativo consiste en diseñar servicios que mantengan su utilidad a lo largo de la vida y que incluyan a las personas mayores desde su proceso de creación. Proteger a esta población implica crear las condiciones estructurales para que puedan seguir emprendiendo, tomando decisiones y aportando de manera activa a la economía nacional.