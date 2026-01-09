Cocaína e insumos químicos asociados a su producción contaminan el agua potable en Colombia, según estudio

Trazas de cocaína y las sustancias químicas empleadas en su proceso de producción fueron detectadas en el agua potable de ciudades como Bogotá, Cartagena, Popayán y Quibdó.

Así lo advierte el informe “Contaminación Invisible: cocaína e insumos químicos asociados a su producción en el agua potable de Colombia” del Center for a Secure Free Society (SFS).

El análisis fue realizado a partir de muestras, recolectadas entre 2025 y 2026, en 12 ciudades y municipios en los que habitan 17 millones de personas, de las cuales, 11,8 millones estarían recibiendo las trazas en su agua de grifo.

“Los hallazgos”, según el estudio, “indican un patrón de contaminación química difusa y persistente en sistemas hídricos vinculados a territorios afectados por la economía de la cocaína”.

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Otros elementos fueron encontrados en el agua potable de millones de colombianos:

Los análisis también detectaron restos de amoníaco, diésel, acetona, metanol, gasolina y otras sustancias en las muestras de agua potable de distintas ciudades; lo que, según el SFS, resulta preocupante:

“El hecho de que algunas sustancias sigan siendo detectables después de la dilución, el transporte ambiental, la transformación química y el tratamiento convencional sugiere que lo que llega al grifo puede representar apenas la huella residual de un proceso de contaminación mayor que ocurre aguas arriba exponiendo a la contaminación crónica a otros millones de personas”.

Aunque las cantidades detectadas no resultan alarmantes o un riesgo inminente para la salud, “la presencia de cocaína, solventes, nitrógeno amoniacal, metanol, hidrocarburos y otras sustancias en sistemas utilizados para el consumo humano plantea preocupaciones sobre exposición crónica y repetida, especialmente entre niños, adultos mayores y comunidades que ya enfrentan vulnerabilidades nutricionales, ambientales o sanitarias”.

Químicos que vienen del extranjero y amenazan la vida en Colombia:

Según el informe del SFS, los químicos utilizados en la producción de cocaína, incluidos combustibles, solventes, ácidos y bases, provienen de economías lícitas, situadas en países como China.

El documento advierte que “la producción de cocaína no comienza únicamente en los cultivos de coca ni en los laboratorios clandestinos. Depende de una arquitectura global de manufactura química, transporte, finanzas y vacíos regulatorios que permite a las economías ilícitas operar a escala”.

Los mismos químicos que terminan en fuentes hídricas llegan a distintos ecosistemas y la producción agrícola, por tanto, representan un eslabón en la cadena del narcotráfico, “una amenaza sistémica que contamina ecosistemas, explota el comercio global, degrada instituciones, distorsiona mercados, pone en riesgo a comunidades vulnerables e impone costos ocultos sobre la población civil en Colombia y en el hemisferio occidental”.