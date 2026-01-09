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Así fue el mercado de fichajes para los jugadores colombianos: ¿decepcionante?

Se cerró el periodo de transferencias en las principales ligas de Europa y varios jugadores colombianos tomaron drásticas decisiones.

fichajes de jugadores colombianos
FOTO: Redes sociales

Ángel Ballén

septiembre 01 de 2026
07:24 p. m.
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Este 1 de septiembre, se cerró oficialmente el mercado de transferencias en las principales ligas del fútbol europeo, donde varios jugadores colombianos terminaron siendo protagonistas por sus decisiones, la mayoría de ellos tras participar en la Copa del Mundo.

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Aunque hubo futbolistas que dieron un salto de calidad, como Jhon Jáder Durán saliendo de Rusia para firmar con Benfica, otros tanto decepcionaron a quienes creían que podían llegar a los mejores clubes del mundo, como Richard Ríos, quien se marcha al fútbol árabe con apenas 26 años.

Así se movieron los jugadores convocados al Mundial

Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Willer Ditta, Yerry Mina, Santiago Arias, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Jorge Carrascal, Luis Díaz, Jáminton Campaz, Jhon Arias, Luis Suárez, 'Cucho' Hernández y Jhon Córdoba, se mantuvieron en sus mismos clubes para esta temporada.

Sigue la situación particular de James Rodríguez y Déiver Machado, que llegaron a la Copa del Mundo sin club, además de David Ospina, quien había sido anunciado por Atlante de México, pero por temas físicos no pudo concretar el movimiento.

Los que cambiaron de equipo:

  • Jhon Lucumí: al que mejor le fue, pasando del Bolonia de Italia a Juventus, dando tremendo salto de calidad.
  • Johan Mojica: se mantuvo en la primera división de España, pasando del Mallorca al Getafe.
  • Daniel Muñoz: sigue en la Premier League, firmando con Nottingham Forest tras varios años en Crystal Palace.
  • Richard Ríos: se va a préstamo del Benfica al Al-Ittihad de Arabia Saudita. Tendría un aumento significativo de su salario.
  • Kevin Castaño: salió de River Plate a modo de préstamo, firmando hasta 2027 con Atlético Mineiro de Brasil.
  • Gustavo Puerta: Olympiacos le pagó su cláusula de rescisión al Racing de Santander. Se informa que en una temporada iría al Nottingham Forest.
  • Juan Fernando Quintero: salió de River Plate y regresó a Independiente Medellín.
  • Álvaro Montero: el portero fue fichado por Boca Juniors tras un destacado paso por Vélez Sarsfield.

Otros movimientos importantes de jugadores colombianos

Jhon Jáder Durán sorprendió con otro movimiento por Europa. Tras pasar por Aston Villa, Al-Nassr, Fenerbahçe y Zenit, llegó a Benfica, donde ya sumó sus primeros goles y suena un posible regreso a la Selección Colombia.

Samuel Martínez al Liverpool, Cristian Orozco al Manchester United y Matías Orozco al Brighton fueron movimientos interesantes, con clubes de la Premier League fijándose en jóvenes talentos colombianos. El último fue cedido al CD Castellón de España.

Rafael Santos Borré regresando a River Plate y Sebastián Villa volviendo a Boca Juniors también podrían ser movimientos importantes pensando en un posible regreso a la Selección.

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