Francisco Bolívar reapareció en redes y sus videos generaron preocupación

Los recientes videos publicados por Francisco Bolívar volvieron a generar preocupación entre sus seguidores. El actor colombiano compartió contenidos en redes sociales con frases y escenas que algunos usuarios consideraron inquietantes, aunque él no ha explicado públicamente qué hay detrás de estas publicaciones.

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En uno de los videos, Bolívar habla de paranoia, extraterrestres y una realidad que, según dice, es “mental”, mientras aparecen imágenes que llamaron especialmente la atención de quienes siguen su contenido.

¿Qué dijo Francisco Bolívar en sus nuevos videos?

En las imágenes, el actor aparece en diferentes situaciones: haciendo ejercicio, utilizando audífonos y vestido con una túnica que representa una boda. Los fragmentos tienen una edición repetitiva y están acompañados por mensajes que han dado pie a diferentes interpretaciones en redes.

En uno de los momentos, Bolívar pide a sus seguidores que no crean todo lo que están viendo o escuchando.

“Por favor, no crean nada, no crean nada”, afirma antes de referirse a lo que describe como un “asunto mental”.

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Más adelante habla de “paranoia”, menciona conceptos como lo cuántico y la Kundalini y hace referencias a extraterrestres. También pronuncia frases relacionadas con una boda y utiliza expresiones que algunos internautas interpretaron como una posible alusión a una relación pasada.

Sin embargo, Bolívar no identifica por su nombre a ninguna persona en el video, por lo que las versiones que circulan sobre el supuesto destinatario de sus mensajes corresponden a interpretaciones de usuarios.

¿Por qué relacionan los videos de Bolívar con su expareja?

Parte de la conversación en redes surgió porque Bolívar menciona una boda y utiliza inicialmente la palabra “novia” para luego corregirse y decir que se trata de su “ex”.

La coincidencia llamó la atención de algunos seguidores debido a que su expareja, Carolina Manrique, contrajo matrimonio el pasado 29 de agosto con Santiago de Aubeyzon.

En el contenido, Bolívar hace referencias que fueron interpretadas por algunos usuarios como relacionadas con ese acontecimiento. No obstante, no existe una confirmación del actor de que el video esté dirigido a Manrique.

La propia Manrique ha señalado anteriormente que su relación con Bolívar terminó hace 14 años y manifestó su deseo de no ser vinculada con este tipo de contenidos.

Hasta el momento, el actor no ha entregado una explicación pública que permita establecer qué quiso comunicar con las publicaciones.