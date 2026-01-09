CANAL RCN
Economía

Top 10 de carros más vendidos en agosto: El liderazgo sorpresa de los eléctricos

Conozca las marcas que se más se vendieron en el octavo mes del año.

Foto: Creada con IA

Mateo Alfonso Rey

septiembre 01 de 2026
06:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sector automotor colombiano cerró el mes de agosto marcando uno de los periodos de mayor dinamismo y crecimiento en la historia reciente de la industria.

Según el informe revelado por la ANDI y Fenalco, la venta de vehículos nuevos consolida una marcada recuperación impulsada por el boom de la movilidad eléctrica y la alta demanda en el segmento SUV.

SOAT en Colombia cambiaría y algunos conductores pagarían más por esta razón
RELACIONADO

SOAT en Colombia cambiaría y algunos conductores pagarían más por esta razón

En la clasificación por marcas, Kia se consolidó como la firma con mayor número de matrículas en el país durante el mes, registrando 3.594 unidades que representan un 13,3 % de participación total de mercado. El podio de marcas lo completan Toyota y Renault, seguidas por Chevrolet y Tesla, esta última manteniéndose en un sorpresivo y acelerado ascenso comercial en Colombia.

En el análisis por modelos, el Tesla Model Y dio el gran golpe del mes al posicionarse en el primer lugar absoluto de ventas con 1.902 unidades matriculadas. Este SUV 100% eléctrico logró vender casi el doble de su competidor más cercano en agosto, ratificando la transición que vive el parque automotor nacional.

Listado de los carros más vendidos en agosto

  1. Tesla Model Y: 1.902 unidades
  2. Renault Duster: 1.081 unidades
  3. Kia K3: 1.022 unidades
  4. Toyota Corolla Cross: 803 unidades
  5. Mazda CX-30: 777 unidades
  6. Toyota Hilux: 599 unidades
  7. Ford Territory: 589 unidades
  8. Kia Sportage: 581 unidades
  9. Kia Picanto: 526 unidades
  10. Nissan Qashqai: 491 unidades
Gobierno De la Espriella cambiaría el RUNT y el SIMIT: este sería el gran beneficio para los conductores
RELACIONADO

Gobierno De la Espriella cambiaría el RUNT y el SIMIT: este sería el gran beneficio para los conductores

El fenómeno determinante del mes fue la preferencia por las nuevas tecnologías. Solamente en agosto se registraron 4.542 unidades de carros 100% eléctricos, lo que significó un aumento interanual del 176%. Por su parte, los modelos híbridos continuaron su línea de crecimiento al sumar 9.195 matrículas, un 51,6% más respecto al mismo mes del año pasado.

Los incentivos tributarios, la exención de restricciones de circulación urbana y la mayor oferta competitiva en vitrinas siguen siendo los catalizadores de compra. Con estos resultados, los concesionarios enfrentan el último cuatrimestre del año con proyecciones altamente favorables.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Sisben

Estos son los cambios en los trámites del Sisbén que empiezan este 1 de septiembre: así debe hacer la solicitud

Fenómeno de El Niño

Ahorro de energía en Colombia: quiénes tendrán multas y cuándo comenzarán a cobrarlas

Reforma pensional

Dan aviso a colombianos de cómo recuperar la pensión de sobreviviente si fue negada: trámites clave según la nueva reforma

Otras Noticias

Estados Unidos

Se reportan 50 heridos en una boda y daños en un aeropuerto al sur de Irán tras nuevos ataques estadounidenses

Estados Unidos continuó su ofensiva, según Trump, “tan justificada”, bajo advertencia, pero los Guardianes de la Revolución no tardaron en responder.

Animales

VIDEO | Ladrones robaron un vehículo que tenía un perrito adentro en Bogotá y huyeron con él

El Bulldog Francés fue llevado por los delincuentes cuando hurtaron el carro en el que se encontraba.

América de Cali

América de Cali se queda sin prometedor jugador: se va al fútbol europeo

Invima

Invima alerta por seis suplementos sin registro sanitario en Colombia: vea el listado

Artistas

Camilo confirma segunda fecha en Bogotá: cuándo es y cómo comprar las boletas