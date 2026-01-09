Top 10 de carros más vendidos en agosto: El liderazgo sorpresa de los eléctricos

El sector automotor colombiano cerró el mes de agosto marcando uno de los periodos de mayor dinamismo y crecimiento en la historia reciente de la industria.

Según el informe revelado por la ANDI y Fenalco, la venta de vehículos nuevos consolida una marcada recuperación impulsada por el boom de la movilidad eléctrica y la alta demanda en el segmento SUV.

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En la clasificación por marcas, Kia se consolidó como la firma con mayor número de matrículas en el país durante el mes, registrando 3.594 unidades que representan un 13,3 % de participación total de mercado. El podio de marcas lo completan Toyota y Renault, seguidas por Chevrolet y Tesla, esta última manteniéndose en un sorpresivo y acelerado ascenso comercial en Colombia.

En el análisis por modelos, el Tesla Model Y dio el gran golpe del mes al posicionarse en el primer lugar absoluto de ventas con 1.902 unidades matriculadas. Este SUV 100% eléctrico logró vender casi el doble de su competidor más cercano en agosto, ratificando la transición que vive el parque automotor nacional.

Listado de los carros más vendidos en agosto

Tesla Model Y: 1.902 unidades Renault Duster: 1.081 unidades Kia K3: 1.022 unidades Toyota Corolla Cross: 803 unidades Mazda CX-30: 777 unidades Toyota Hilux: 599 unidades Ford Territory: 589 unidades Kia Sportage: 581 unidades Kia Picanto: 526 unidades Nissan Qashqai: 491 unidades

El fenómeno determinante del mes fue la preferencia por las nuevas tecnologías. Solamente en agosto se registraron 4.542 unidades de carros 100% eléctricos, lo que significó un aumento interanual del 176%. Por su parte, los modelos híbridos continuaron su línea de crecimiento al sumar 9.195 matrículas, un 51,6% más respecto al mismo mes del año pasado.

Los incentivos tributarios, la exención de restricciones de circulación urbana y la mayor oferta competitiva en vitrinas siguen siendo los catalizadores de compra. Con estos resultados, los concesionarios enfrentan el último cuatrimestre del año con proyecciones altamente favorables.