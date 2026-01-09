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Así fue la ruta de las armas M16 y AK47 que fueron halladas en poder de disidencias de las Farc

Noticias RCN tuvo acceso a documentos de Inteligencia que revelan la forma en que disidencias de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ adquirieron un poderoso arsenal de guerra.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
07:32 p. m.
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Noticias RCN conoció la ruta y los intermediarios que utilizaron las estructuras criminales de alias Calarcá para adquirir el armamento que les fue incautado durante los tres bombardeos que lleva este gobierno.

La información revela que entre las armas incautadas hay M16 de fabricación americana y AK47 de fabricación rusa.

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Este noticiero tuvo acceso a la ruta utilizada por los criminales desde que adquirieron este arsenal y los intermediarios que utilizaron para que llegara a sus manos. Asimismo, conocimos cómo y cuántos hombres de las disidencias se movilizaron hacia Venezuela por temor a nuevos bombardeos.

La ruta de los M16 fabricados en Estados Unidos

Entre las imágenes conocidas predominan dos tipos de fusiles: M16 de fabricación americana y AK47 de fabricación rusa.

Según Inteligencia, los M16 habrían salido de Texas y Florida, en Estados Unidos, hacia Bogotá a través de encomiendas, en las que eran camuflados por partes al interior de electrodomésticos que los escáneres de los aeropuertos no logran identificar.

Una vez en Bogotá eran trasladados por piezas a los departamentos del Meta, Guaviare, Vaupés y Guainía.

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Por ahora, las autoridades investigan si la compra fue a través de colombianos con licencia para residir en Estados Unidos.

Lo que se sabe de las AK47 en poder de ‘Mordisco’

Sobre las AK47 se sabe que la mayoría estaban en caletas ocultas en La Macarena, bajo el dominio de alias Iván Mordisco. Además, se investiga si la munición fue desviada desde la Fuerza Pública.

En los bombardeos realizados hasta ahora, se ha logrado incautar 11 ametralladoras, 45 fusiles, 17 pistolas, un cañón de mortero y municiones de diferentes calibres.

Finalmente, conocimos que cerca de mil hombres de alias Calarcá se estarían movilizando entre el Guaviare y Guainía hacia la Amazonía venezolana, con el fin de huir de nuevas operaciones del gobierno.

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