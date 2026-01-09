Procuraduría se pronuncia por intervención de obras de Rogelio Salmona en Bogotá

Por medio de redes sociales, se viralizó un video de una empresa que modificó las escaleras de un apartamento en el conjunto Altos de Santana, norte de Bogotá.

Resulta que este inmueble construido por el arquitecto Rogelio Salmona fue declarado bien de interés cultural en 2010, por lo cual no podía ser intervenido sin la respectiva autorización.

¿Qué pasó en Altos de Santana?

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural precisó que por esta condición, no se permite que haya cambios en la fachada, escaleras, volumetrías y demás partes.

Para hacer cambios de esta índole, la empresa tuvo que haber presentado la solicitud ante el instituto para la respectiva evaluación y así dar el visto bueno. Sin embargo, el trámite no se habría hecho de esta forma.

Tras esto, el Distrito tomó cartas en el asunto y ahondará en este hecho. Dependiendo de los hallazgos, podría imponer multas que van desde los 200 salarios mínimos legales mensuales junto a la restitución de derechos patrimoniales.

La Procuraduría se pronunció para informar que verificará las actuaciones adelantadas por las autoridades en este caso.

¿Qué hará la Procuraduría?

“Busca verificar si los funcionarios del Distrito ejercieron de manera oportuna y eficaz las funciones de protección, conservación y salvaguarda que les corresponden respecto de los bienes de interés cultural de la ciudad”, precisó el Ministerio Público.

La edificación comenzó a ser construida en 1986 y culminó en 1990. Está ubicada en la carrera 5 Este #109A – 42 (cerros orientales) y tiene un área de 4.172 metros cuadrados.

Cuenta con 15 apartamentos (12 dúplex y tres de tres pisos), parqueaderos y áreas comunales. Hay tres torres de cinco pisos cada una, las cuales están adecuadas con ascensor y grandes terrazas.

La mente detrás de la construcción fue Salmona, quien fue uno de los arquitectos más destacados de Latinoamérica.