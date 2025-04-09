Consejo de Estado condena al IDU y dos consorcios por tragedia de '21 Ángeles'

Una de las tragedias que más ha enlutado a Bogotá fue la de '21 Ángeles'. El miércoles 28 de abril de 2004, los estudiantes del colegio Agustiniano Norte culminaron su jornada, pero sobre las 3:15 p.m. ocurrió el fatídico hecho en la avenida Suba con calle 138, norte de la ciudad.

Un error en el traslado de una retroexcavadora hizo que esta máquina cayera sobre la ruta 12 del colegio con placa FUC190, la cual transportaba a más de 40 menores. La cifra oficial fue de 23 fallecidos (21 niños y dos adultos) y 24 lesionados.

¿Cómo ocurrió la tragedia de '21 Ángeles'?

Tres años después, se inauguró el monumento ‘Ángeles Agustinianos’, el cual le rinde memoria a los fallecidos.

Luego de más de 20 años, el Consejo de Estado tomó una decisión importante. Declaró responsable, de manera patrimonial y solidaria, al Consorcio Alianza Suba Tramo II, al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y al Consorcio Interventoría Suba II.

Para la Orden de Agustinos Descalzos, estas entidades fueron responsables patrimoniales por los daños y perjuicios del accidente. En su argumentación, sostuvo que eran responsables del traslado de la maquinaria, por lo que se habría incurrido en una omisión.

La millonaria indemnización

El 8 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en primera instancia a favor de la organización religiosa, por lo que se concluyó la responsabilidad de las entidades.

RELACIONADO Más de dos mil cupos disponibles para esterilizaciones de animales en Bogotá

Por un lado, el Consorcio Alianza Suba Tramo II tenía a su cargo el traslado de la maquinaria; mientras que el Consorcio Interventoría Suba II y el IDU tenían la responsabilidad de vigilar el contrato.

Con esta decisión, las entidades deberán pagar por daño emergente, $1.975.122,35; y por lucro cesante $77.463.858 a la Orden de Agustinos Descalzos.