La Fiscalía General de la Nación imputó al periodista y exconcejal Hollman Felipe Morris Rincón el delito de acto sexual violento agravado, por su presunta responsabilidad en una agresión contra una periodista ocurrida en Madrid, España. La diligencia fue adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

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La investigación se remonta al 9 de diciembre de 2011, cuando la víctima asistió a un encuentro de comunicadores en la capital española con el propósito de entrevistar a Morris, quien se encontraba promocionando un documental. Según el ente acusador, los hechos habrían ocurrido posteriormente en un establecimiento comercial.

Investigación por hechos ocurridos en 2011

De acuerdo con la Fiscalía, los elementos materiales probatorios recopilados por el Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación indican que Morris, presuntamente en estado de embriaguez, habría realizado comportamientos de naturaleza sexual mediante el uso de la fuerza y sin el consentimiento de la periodista.

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La entidad señaló que los hechos hacen parte de una investigación relacionada con posibles violencias basadas en género y que las evidencias recaudadas sustentaron la formulación de la imputación.

Fiscalía sostiene que hubo afectación a la libertad sexual

Para la Fiscalía, la conducta atribuida al procesado constituye una presunta expresión de violencia basada en género que habría afectado la libertad, la integridad y la autodeterminación sexual de la comunicadora. Durante la audiencia, Hollman Morris no aceptó el cargo formulado en su contra.